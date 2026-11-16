Мав 8 контузій: батько української акторки пішов у СЗЧ і раптово помер

Українська акторка Олена Олар втратила батька-військового, який трагічно помер після чотирьох років служби у Збройних силах. Через погіршення стану здоров’я чоловік пішов у СЗЧ і після цього раптово відійшов у вічність.

Батько акторки був артилеристом 9-го окремого стрілецького батальйону. Внаслідок бойових дій чоловік отримав вісім контузій. Про це Олена Олар розповіла в інтерв’ю "РБК-Україна".

Пішов у СЗЧ і помер

За словами Олар, її тато дуже довго приховував від близьких, що його стан здоров’я значно погіршився. Чоловік мав проблеми із зором і серцем. Під час останніх виходів на позиції він вже майже не бачив одним оком. Попри це, герой хотів продовжити службу, але в тилу.

Акторка зазначила, що батько багато разів просив командира відпустити його на лікування, але так і не отримав дозволу. Через це чоловік вирішив піти у СЗЧ, попередивши про це керівництво.

Видео дня

"Він просив заміни або переведення в тилову частину. Казав, що в нього почалася каша в голові: погано міркує, забуває… Тато зателефонував командиру і сказав, що збирається йти. У відповідь почув: "Іди, якщо вирішиш повернутися, ми чекаємо на тебе". Він повернувся додому", – розповіла Олар.

Зрештою, батько артистки пробув вдома близько п’яти-семи місяців. Водночас чоловік мріяв повернутися на службу. Він казав, що фізично здоровий, бо не отримав поранень, але внутрішньо "вже давно мертвий", згадала Олар.

На жаль, батько Олени пішов із життя. Вона приїхала додому і знайшла його мертвим на підлозі у ванній. Причиною смерті стала зупинка серця.

"Я увійшла в будинок і знайшла тата на підлозі. Він був у душі, був одягнений. У нього зупинилося серце. Я звинувачувала себе, бо в ті дні могла бути вдома. Почалася істерика. Це важко. Я вибігла на вулицю, кричала. Викликала поліцію. Він робив те, що мав робити, і як міг, припускаючись помилок. Не ідеалізую його. Але я його безмежно поважаю за те, що він робив для нас і для країни", — наголосила Олар.

Батько Олени Олар Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український шеф-кухар та переможець шоу "МастерШеф" Павло Серветник зі сльозами на очах повідомив про горе в родині – на фронті загинув його брат Максим. Чоловікові назавжди залишилось 37 років.

Брат Сергія Танчинця з перших днів пішов воювати на фронт. Загинув чоловік під час виконання бойового задання.

Крім того, колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Ксенія Попова повідомила про загибель на війні свого батька Дениса.