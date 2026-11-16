Бритни Спирс смутила странными танцами с ножами в одном нижнем белье (видео)

Американская певица Бритни Спирс в очередной раз продемонстрировала странные танцы в нижнем белье, держа в руках ножи. При этом знаменитость отметила, что это уже десятое её выступление с опасными предметами, от которых она в восторге.

Соответствующее видео Спирс опубликовала на своей странице в Instagram (britneyspears). Артистка станцевала в коротком топе в горошек и белых трусиках.

Танцы Бритни Спирс

Певица поделилась двумя видео: на одном она позировала перед камерой в топе в горошек и белых трусиках, а на другом — в короткой блузке и розовом нижнем белье.

На видеороликах видно, как Спирс хаотично танцует и держит в руках ножи, которыми звенит. В подписи к одному из видеороликов певица отметила, что уже дала десять выступлений с опасными предметами.

"Я выступила 10 раз с этими ножами! Четыре разных образа! Это было так круто — как же, черт возьми, громко звучало в моей гостиной, когда я создавала этот шум собственными руками! Ну, то есть именно руками! В тот день мне, почему-то, впервые за много лет позвонил брат! Странно получилось: благодаря ножам моё имя прозвучало так громко! Я, чёрт возьми, понятия не имела, что делаю, но звук мне понравился", — необычно подписала кадры Спирс.

Видео дня

Странное поведение Бритни Спирс

В последние годы певица активно публикует необычные видео в соцсетях — танцы, монологи, нестандартный контент, который многим кажется хаотичным.

Сторонники говорят, что Бритни просто выражает свою свободу после многих лет контроля, а критики видят в этом признаки эмоциональной нестабильности.

В целом никаких официальных медицинских диагнозов или подтверждённой информации о психическом состоянии Спирс нет — лишь предположения со стороны общественности.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Бритни Спирс продемонстрировала смелый образ в новом клипе. Знаменитость исполнила зажигательный танец в прозрачном кружевном боди.

Кроме того, певица оказалась в центре семейного скандала: её сыновья, Шон Престон и Джейден, серьёзно обиделись на свою знаменитую мать из-за того, что она проигнорировала их совместный дебют на подиуме во время Недели моды в Париже.

Кроме того, артистка сделала редкое семейное фото со своими сыновьями во время поездки в парк развлечений "Долливуд".