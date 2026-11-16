Брітні Спірс збентежила дивними танцями із ножами в одному спідньому (відео)

Американська співачка Брітні Спірс вкотре продемонструвала дивні танці у спідній білизні, тримаючи у руках ножі. Водночас знаменитість зазначила, що це вже десятий її виступ із небезпечними предметами, від яких вона в захваті.

Відповідний ролик Спірс оприлюднила на своїй сторінці в Instagram (britneyspears). Артистка станцювала у короткому топі в горошок та білих трусиках.

Танці Брітні Спірс

Співачка поділилась двома відео: в одному вона позувала перед камерою у топі в горошок і білих трусиках, а в іншому – у короткій блузі та рожевому спідньому.

На роликах видно, як Спірс хаотично танцює і тримає в руках ножі, якими дзвенить. У підписі під одним із роликів співачка зазначила, що зробила вже десять виступів із небезпечними предметами.

"Я зробила 10 виступів із цими ножами! Чотири різні образи! Це було так круто — як же, в біса, гучно лунало в моїй вітальні, коли я створювала цей шум власними руками! Ну, тобто саме руками! Того дня мені, чомусь, уперше за багато років зателефонував брат! Дивно вийшло: завдяки ножам моє ім’я зазвучало так високо! Я, в біса, гадки не мала, що роблю, але звук мені сподобався", — дивно підписала кадри Спірс.

Видео дня

Дивна поведінка Брітні Спірс

Останні роки співачка активно публікує дивні відео в соцмережах — танці, монологи, нестандартний контент, який багатьом здається хаотичним.

Прихильники кажуть, що Брітні просто виражає свободу після років контролю, а критики вбачають ознаки емоційної нестабільності.

Загалом ніяких офіційних медичних діагнозів чи підтвердженої інформації про психічний стан Спірс немає — лише припущення з боку громадськості.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Брітні Спірс продемонструвала сміливий образ у новому відео. Знаменитість показала запальний танець у прозорому мереживному боді.

Також співачка опинилася в центрі сімейного скандалу: її сини, Шон Престон та Джейден, серйозно образилися на зіркову матір через те, що вона проігнорувала їхній спільний дебют на подіумі під час Тижня моди в Парижі.

Крім того, артистка зробила рідкісне сімейне фото зі своїми синами під час поїздки до парку розваг "Доллівуд".