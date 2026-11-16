Звезда "Лиги смеха" Ганин вышел на связь после мобилизации: как он изменился (фото)

Украинский актёр и звезда "Лиги смеха" Кирилл Ганин рассказал, чем он занимается после призыва в ВСУ почти год назад. С тех пор артист редко даёт комментарии на эту тему.

По словам Ганина, ему нельзя многое рассказывать. В новом интервью kp.ua Кирилл подчеркнул, что в настоящее время является действующим военнослужащим.

Кирилл Ганин — о службе в ВСУ

Комика на службе всё устраивает, а он занимается тем, что умеет делать.

"Я действующий военнослужащий и несу службу в рядах ВСУ. У меня есть командир, который полностью доволен моей работой, и, к счастью, в армии я использую все свои технические и коммуникативные навыки по назначению. Армия сейчас устроена таким образом, что если у тебя есть какие-то полезные навыки, то их нужно применять на практике. Например, режиссёр может хорошо организовать работу, актёр — неплохо проявить себя в разведке, а ИТ-специалист — программировать дроны", — говорит Кирилл.

Видео дня

Кирилл Ганин Фото: YouTube

Комик добавил, что до сих пор многие люди, как и его мама, считают, что армия — это место, где всё время нужно ходить строем и спать в казарме.

"Иногда такое бывает, но это не система. Поэтому да, мы в армии занимаемся тем, на что способны и что у нас получается лучше всего. Ну а как иначе помогать стране?" — отметил звезда "Лиги смеха".

Кирилл подчеркнул, что даже находясь в армии, творческий человек может продолжать заниматься тем, что ему нравится.

"Армия — это же не приговор. Но, к сожалению, многие люди этого не понимают и негативно относятся к перспективе поступления в ВСУ", — отметил Ганин.

Кирилл Ганин Фото: Instagram

Как служба изменила

Между тем в интервью Viva! Кирилл признался, что служба в армии сильно изменила его.

"Вся эта затея на природе с мужиками — это очень круто. Единственное, что беспокоит, — это то, что тебя каждый день пытаются убить. Я переоценил жизнь. К тому же с появлением военного билета стал более уверенным в себе", — говорит актер.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Кирилл Ганин высказался на тему юмора, касающегося погибших при попытках нелегально покинуть страну.

Комик рассказал об особенностях своих отношений с возлюбленной.

Актер официально сообщил, что поступил на службу в Вооруженные силы Украины.