Зірка "Ліги сміху" Ганін вийшов на звʼязок після мобілізації: як він змінився (фото)

Український актор та зірка "Ліги сміху" Кирило Ганін розкрив, чим займається після мобілізації до ЗСУ майже рік тому. З того часу артист рідко дає коментарі на цю тему.

За словами Ганіна, йому не можна багато чого розповідати. У новому інтерв’ю kp.ua Кирило наголосив, що зараз є чинним військовослужбовцем.

Кирило Ганін — про службу в ЗСУ

Коміка на службі все влаштовує, а займається він тим, що вміє робити.

"Я чинний військовослужбовець і несу службу в лавах ЗСУ. У мене є командир, який повністю задоволений моєю роботою, і, на щастя, в армії я використовую всі свої харди та софтскіли за призначенням. Армія зараз влаштована таким чином, якщо ти маєш якісь корисні навички, то їх треба застосувати на практиці. Наприклад, режисер може добре організувати роботу, актор непогано показати себе в розвідці, а айтівець — програмувати дрони", — каже Кирило.

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Кирило Ганін Фото: YouTube

Комік додав, що досі багато людей, як і його мама, вважають, що армія — це місце, де весь час треба ходити строєм і спати в казармі.

"Інколи буває й таке, але це не система. Тому так, ми в армії займаємося тим, на що спроможні і що у нас виходить краще за все. Ну а як інакше допомагати країні?" — зазначив зірка "Ліги сміху".

Кирило наголосив, що навіть знаходячись у армії, творча людина може продовжувати займатися тим, що їй подобається.

"Армія — це ж не вирок. Та, на жаль, багато людей цього не розуміють й сприймають перспективу вступу до ЗСУ негативно", — зазначив Ганін.

Кирило Ганін Фото: Instagram

Як служба змінила

Тим часом в інтерв’ю Viva! Кирило зізнався, що служба у війську сильно його змінила.

"Ця вся двіжуха на природі з мужиками дуже класна. Єдине, що хвилює, що тебе щодня намагаються вбити. Я переоцінив життя. До того ж, з появою військового квитка став більш упевненим у собі", — каже актор.

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