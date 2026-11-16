"Большая честь": Джоли пригласила Клопотенко готовить украинские блюда в Нью-Йорке

Один из самых известных шеф-поваров Евгений Клопотенко посетил Нью-Йорк и побывал в творческом пространстве голливудской актрисы Анджелины Джоли. Atelier Jolie был основан в 2023 году, и там работает кафе.

Так, Евгений Клопотенко приготовил украинские блюда на кухне Atelier Jolie. Об этом знаменитость сообщил на своей странице в Instagram (klopotenko).

Джоли предложила Клопотенко приготовить украинские блюда

Украинский шеф-повар познакомил жителей Нью-Йорка с украинской кухней.

В заведении Джоли, открытом ею в 2023 году, Клопотенко приготовил традиционные украинские блюда. Сам повар заявил, что для него стало большой честью представить за границей нашу кухню, традиции и вкусы.

"Украинская кухня в Нью-Йорке. И не просто где-нибудь, а в Atelier Jolie — заведении Анджелины Джоли! Наша культура и наши культурные продукты должны быть конкурентоспособными в мире. Нас должны выбирать не из жалости, а потому, что мы крутые и нам есть что предложить миру. И я считаю, что это одна из важнейших задач для украинской культуры на будущее. А чтобы этого добиться, мы должны быть представлены на самом высоком уровне и в лучших местах мира", — подписал Клопотенко фото с мероприятия.

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По словам Евгения, маленькие шаги приводят к большим результатам. Кроме того, повар поблагодарил Анджелину Джоли за возможность представить украинские блюда за границей.

Евгений Клопотенко в арт-пространстве Анджелины Джоли Фото: Instagram Евгений Клопотенко в арт-пространстве Анджелины Джоли Фото: Instagram Евгений Клопотенко в арт-пространстве Анджелины Джоли Фото: Instagram Евгений Клопотенко в арт-пространстве Анджелины Джоли Фото: Instagram Евгений Клопотенко в арт-пространстве Анджелины Джоли Фото: Instagram Евгений Клопотенко в арт-пространстве Анджелины Джоли Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Евгений Клопотенко поделился с украинцами простым рецептом квашеной капусты. Для приготовления блюда понадобится один килограмм капусты, 100 граммов моркови и 15–20 граммов соли.

Также повар назвал украинские блюда, достойные включения в список ЮНЕСКО. Однако кулинар убежден: ждать официальных статусов не нужно, ведь рассказывать миру об украинской кухне можно уже сегодня.

Кроме того, недавно знаменитость иронично отреагировал на пост в соцсети. Пользователь сети опубликовал фото с кухни лицея в Коломые, на котором видны бутылки с алкоголем.