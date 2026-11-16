"Велика честь": Джолі запросила Клопотенка готувати українські страви в Нью-Йорку

Один із найвідоміших шеф-кухарів Євген Клопотенко відвідав Нью-Йорк та побував у творчому просторі голлівудської акторки Анджеліни Джолі. Atelier Jolie заснований у 2023 році, і там працює кафе.

Так, Євген Клопотенко приготував українські страви на кухні Atelier Jolie. Про це знаменитість повідомив на своїй сторінці в Instagram (klopotenko).

Джолі запросила Клопотенко приготувати українські страви

Український шеф-кухар познайомив мешканців Нью-Йорка з українською кухнею.

У просторі Джолі, який вона відкрила у 2023 році, Клопотенко приготував традиційні українські страви. Сам кулінар заявив, що для нього це стало великою честю представити за кордоном нашу кухню, традиції та смаки.

"Українська кухня в Нью-Йорку. І не просто будь-де, а в Atelier Jolie — просторі Анджеліни Джолі! Наша культура та наші культурні продукти мають бути конкурентними у світі. Нас мають обирати не через жалість, а тому, що ми круті й маємо що запропонувати світу. І я вважаю, що це одне з найважливіших завдань для української культури на майбутнє. А щоб цього досягти, ми маємо бути представлені на найвищому рівні та в найкращих місцях світу", — підписав Клопотенко фото події.

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За словами Євгена, маленькі кроки роблять великі речі. Крім цього, кухар подякував Анджеліні Джолі за можливість показати українські страви за кордоном.

Євген Клопотенко в артпросторі Анджеліни Джолі Фото: Instagram Євген Клопотенко в артпросторі Анджеліни Джолі Фото: Instagram Євген Клопотенко в артпросторі Анджеліни Джолі Фото: Instagram Євген Клопотенко в артпросторі Анджеліни Джолі Фото: Instagram Євген Клопотенко в артпросторі Анджеліни Джолі Фото: Instagram Євген Клопотенко в артпросторі Анджеліни Джолі Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Євген Клопотенко поділився з українцями простим рецептом квашеної капусти. Для приготування страви знадобиться один кілограм капусти, 100 грамів моркви та 15–20 грамів солі.

Також кухар назвав українські страви, гідні спадщини ЮНЕСКО. Однак кулінар переконаний: чекати офіційних статусів не потрібно, бо розповідати світові про українську кухню можна вже сьогодні.

Крім того, нещодавно знаменитість іронічно відреагував на пост у соцмережі. Користувач мережі виставив фото з кухні ліцею в Коломиї, на якому видно пляшки алкоголю.