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"Велика честь": Джолі запросила Клопотенка готувати українські страви в Нью-Йорку

Євген Клопотенко готував українські страви у закладі Анджеліни Джолі
Євген Клопотенко у закладі Анджеліни Джолі | Фото: Колаж: Фокус

Один із найвідоміших шеф-кухарів Євген Клопотенко відвідав Нью-Йорк та побував у творчому просторі голлівудської акторки Анджеліни Джолі. Atelier Jolie заснований у 2023 році, і там працює кафе.

Так, Євген Клопотенко приготував українські страви на кухні Atelier Jolie. Про це знаменитість повідомив на своїй сторінці в Instagram (klopotenko).

Джолі запросила Клопотенко приготувати українські страви

Український шеф-кухар познайомив мешканців Нью-Йорка з українською кухнею.

У просторі Джолі, який вона відкрила у 2023 році, Клопотенко приготував традиційні українські страви. Сам кулінар заявив, що для нього це стало великою честю представити за кордоном нашу кухню, традиції та смаки.

"Українська кухня в Нью-Йорку. І не просто будь-де, а в Atelier Jolie — просторі Анджеліни Джолі! Наша культура та наші культурні продукти мають бути конкурентними у світі. Нас мають обирати не через жалість, а тому, що ми круті й маємо що запропонувати світу. І я вважаю, що це одне з найважливіших завдань для української культури на майбутнє. А щоб цього досягти, ми маємо бути представлені на найвищому рівні та в найкращих місцях світу", — підписав Клопотенко фото події.

Видео дня

За словами Євгена, маленькі кроки роблять великі речі. Крім цього, кухар подякував Анджеліні Джолі за можливість показати українські страви за кордоном.

Джолі запросила Клопотенка готувати українські страви
Євген Клопотенко в артпросторі Анджеліни Джолі
Фото: Instagram
Джолі запросила Клопотенка готувати українські страви
Євген Клопотенко в артпросторі Анджеліни Джолі
Фото: Instagram
Джолі запросила Клопотенка готувати українські страви
Євген Клопотенко в артпросторі Анджеліни Джолі
Фото: Instagram
Джолі запросила Клопотенка готувати українські страви
Євген Клопотенко в артпросторі Анджеліни Джолі
Фото: Instagram
Джолі запросила Клопотенка готувати українські страви
Євген Клопотенко в артпросторі Анджеліни Джолі
Фото: Instagram
Джолі запросила Клопотенка готувати українські страви
Євген Клопотенко в артпросторі Анджеліни Джолі
Фото: Instagram
Джолі запросила Клопотенка готувати українські страви
Джолі запросила Клопотенка готувати українські страви
Джолі запросила Клопотенка готувати українські страви
Джолі запросила Клопотенка готувати українські страви
Джолі запросила Клопотенка готувати українські страви
Джолі запросила Клопотенка готувати українські страви

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

  • Євген Клопотенко поділився з українцями простим рецептом квашеної капусти. Для приготування страви знадобиться один кілограм капусти, 100 грамів моркви та 15–20 грамів солі.
  • Також кухар назвав українські страви, гідні спадщини ЮНЕСКО. Однак кулінар переконаний: чекати офіційних статусів не потрібно, бо розповідати світові про українську кухню можна вже сьогодні.

Крім того, нещодавно знаменитість іронічно відреагував на пост у соцмережі. Користувач мережі виставив фото з кухні ліцею в Коломиї, на якому видно пляшки алкоголю.