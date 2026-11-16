"Они нас боятся": украинка рассказала, почему немцы избегают украинок (фото)

Блогерша Лена рассказала о разговоре с одним немцем, который заказывал у неё услуги. Этому мужчине очень нравится внешность украинок, однако, по его словам, наши женщины очень требовательны, тратят много денег на внешний вид и хотят дорогих подарков.

Женщина, проживающая в немецком Штутгарте, давно заметила, насколько отличаются отношения, свидания и ожидания от мужчин в Украине и Германии. Своими мыслями она поделилась в блоге (@lady_strategist).

По словам блогерши, украинки привыкли к вниманию, романтике, инициативе и определённым жестам со стороны мужчины, а в Германии культура знакомств зачастую выглядит совсем иначе.

"Немцы боятся украинских женщин. И я, кажется, поняла – почему", – говорит на камеру Лена, вспоминая разговор с одним немцем, которому за 40.

Блогерша Лена рассказала о немецких мужчинах Фото: TikTok

Этот мужчина отметил, что ему нравятся украинки, потому что они хорошо выглядят даже в зрелом возрасте, но очень требовательны и рассчитывают на финансовую поддержку.

"То есть, подожди. Тебе нравится женщина с красивыми волосами, ухоженной кожей, маникюром, но тебя удивляет, что все это стоит денег? Ты думаешь, что мы просто утром просыпаемся, а кто-то нам бесплатно делает ботокс, маникюр и окрашивание волос? Вот тут я ему объяснила одно интересное различие. В Германии я часто встречаю женщин, для которых внешность не является главным приоритетом. Они могут позволить себе дорогие процедуры, но предпочитают потратить эти деньги на путешествия, инвестиции или пенсионные накопления. А многие украинки решают вкладывать деньги в себя уже сегодня", – объясняет женщина.

Обсуждение в комментариях Фото: TikTok Обсуждение в комментариях Фото: TikTok

По её мнению, такой подход – это не меркантильность, а нормальное планирование своего будущего в тех условиях, в которых оказались украинки.

"Женщина, которая предпочитает путешествия ботоксу, гораздо счастливее", – пишут в комментариях.

Еще кто-то с сарказмом добавил: "Сейчас даже мужчины ищут мужчин, за которых можно удачно выйти замуж".

"Это не только немцы так! Итальянцы точно такие же!" – делится опытом следующая женщина.

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