"Вони нас бояться": українка розказала, чому німецькі чоловіки уникають українок (фото)

Блогерка Лєна розповіла про розмову з одним німцем, який замовляв у неї послуги. Цьому чоловікові дуже подобається, як виглядають українки, однак, за його словами, наші жінки дуже вимогливі, багато грошей витрачають на зовнішність і хочуть дорогих подарунків.

Жінка, яка живе у німецькому Штутгарті, давно помітила, наскільки відрізняються стосунки, побачення та очікування від чоловіків в Україні й Німеччині. Своїми думками вона поділилася в блозі (@lady_strategist).

За словами блогерки, українки звикли до уваги, романтики, ініціативи та певних жестів з боку чоловіка, а в Німеччині культура знайомств часто виглядає зовсім інакше.

"Німці бояться українських жінок. І я, здається, зрозуміла – чому", – каже на камеру Лєна, згадуючи про розмову з одним німцем, якому за 40.

Блогерка Лєна розповіла про німецьких чоловіків Фото: TikTok

Той чоловік зазначив, що йому подобаються українки, бо вони гарно виглядають навіть у зрілому віці, але дуже вимогливі й очікують фінансової підтримки.

"Тобто, зачекай. Тобі подобається жінка з гарним волоссям, доглянутою шкірою, манікюром, але тебе дивує, що це все коштує грошей? Ти думаєш, що ми просто вранці прокидаємося, а хтось нам безплатно робить ботокс, манікюр і фарбування волосся? Ось тут я йому пояснила одну цікаву різницю. У Німеччині я часто зустрічаю жінок, для яких зовнішність не є головним пріоритетом. Вони можуть дозволити собі дорогі процедури, але краще витратять ці гроші на подорожі, інвестиції чи пенсійні заощадження. А багато українок вирішують вкладати гроші в себе уже сьогодні", – пояснює жінка.

Обговорення у коментарях Фото: TikTok Обговорення у коментарях Фото: TikTok

На її думку, такий підхід – не меркантильність, а нормальне планування свого майбутнього в тих умовах, в яких опинилися українки.

"Жінка, яка вибирає подорож замість ботокса, набагато щасливіша", – пишуть у коментарях.

пишуть у коментарях. Ще хтось з сарказмом додав: "Зараз навіть чоловіки шукають чоловіків, за яких можна вдало вийти заміж".

"Це не тільки німці так! Італійці те саме!" – ділиться досвідом наступна жінка.

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