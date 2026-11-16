"Клоунесса перед вами": украинка, получившая золотую медаль, записала обращение перед школой

Украинка Анастасия из Чернигова записала шуточное видео в своём блоге и стала звездой интернета. Девушка вспомнила свои школьные годы, посвящённые усердному обучению, в течение которых у неё не было ни одной тройки.

Анастасия в начале своего ролика в TikTok (@nastyateach) призналась, что всю жизнь была отличницей, а в школе даже получила "золотую медаль" за особые успехи в учебе.

"Я – золотая медалистка и отличница на протяжении всей жизни. Да, девочки, вот эта клоунесса перед вами. Представьте себе: я – абсолютная отличница. За все 11 лет учебы в школе у меня была только одна девятка в табеле. Всё остальное – 10, 11 и 12. Девочки, родители держали меня в таких ежовых рукавицах. Я зубрила всё, что могла. Ходила к репетиторам, а в 13 лет начала сама преподавать немецкий язык", – рассказывает она в видео.

Анастасия говорит, что у неё было по 5 уроков английского и немецкого каждую неделю. Но это принесло свои плоды, ведь сейчас она зарабатывает на жизнь, давая частные уроки в интернете.

Видео дня

"Я вспоминаю эти годы с такой теплотой, с такой любовью", – добавляет она.

Анастасия сняла видео перед школой Фото: TikTok

В комментариях зрители начали шутить: "Видно", "Как вы пережили ту девятку?", "Я двоешник, только жалею, что не учил английский. А в остальном всё ок", "Ты не клоунесса, ты – молодец!", "Почему клоунесса? Ты большая молодец!".

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