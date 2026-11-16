"Клоунеса перед вами": українка, яка отримала золоту медаль, записала звернення перед школою

Українка Анастасія з Чернігова записала жартівливе відео у своєму блозі й прокинулася зіркою мережі. Дівчина пригадала свої шкільні роки, віддані сумлінному навчанню без жодної трійки.

Анастасія на початку свого ролика у TikTok (@nastyateach) зізналася, що протягом всього життя була відмінницею, а в школі навіть отримала "золоту медаль" за особливі досягнення у навчанні.

"Я – золота медалістка та відмінниця все життя. Да, дівчата, оця клоунеса перед вами. Уявіть собі: я кругла відмінниця. За всі роки в школі у мене була лише одна дев’ятка у табелі за 11 років. Все інше – 10, 11 і 12. Дівчата, батьки мене тримали в таких "єжових" рукавицях. Я штудіювала все, що могла. Ходила по репетиторам, а в 13 років почала сама викладати німецьку мову", – розповідає вона у відео.

Анастасія каже, що у неї було по 5 уроків англійської та німецької щотижня. Але це дало свої плоди, адже зараз вона заробляє на життя, надаючи приватні уроки в інтернеті.

Видео дня

"Я згадую ці роки з таким теплом, з такою любов’ю", – додає вона.

Анастасія записала відео перед школою Фото: TikTok

У коментарях глядачі почали жартувати: "Видно", "Як ви пережили ту дев’ятку?", "Я двійошник одне жалію, що англійську не вчив. А в остальному все ок", "Ти не клоунеса, ти – молодець!", "Чому клоунеса? Ви велика молодець!".

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