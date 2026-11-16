Дети Степана Гиги публично обратились к певцу (фото)

Сегодня, 16 ноября, легендарному украинскому певцу Степану Гиге, ушедшему из жизни в прошлом году, исполнилось бы 67 лет.

В день рождения народного артиста Украины родные посвятили ему трогательные обращения. В Instagram Квитослав и Степан Гига-младший обратились к отцу.

Дети Степана Гиги обратились к нему

Дочь певца Квитослава Гига показала несколько архивных кадров и написала трогательное обращение к покойному отцу.

"Папа, сегодня тебе должно было исполниться 67… Как же хочется сегодня обнять тебя, услышать твой голос и увидеть твою улыбку… Просматриваю наши фото и видео, и столько всего вспоминается… Столько счастливых моментов, тепла и любви. Спасибо тебе за всё, папа. За счастливое детство, за любовь, за каждый миг рядом. Как же сильно тебя не хватает", — написала певица.

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Степан Гига с детьми Фото: Instagram

Между тем сын легендарного певца также написал обращение к нему, опубликовав архивные фотографии.

"Папа, сегодня тебе должно было бы исполниться 67… Не верится, что этот день теперь проходит без тебя. Столько всего хотелось бы ещё пережить вместе. Столько всего хотелось бы сказать… Ты навсегда останешься для меня примером, человеком, которым я горжусь и которого безгранично люблю. Твоя музыка, твои слова и твоя любовь всегда будут со мной. С днем рождения, папа. Тебя очень не хватает", — отметил Степан Гига-младший.

Степан Гига с детьми Фото: Instagram

Умер Степан Гига

О смерти народного артиста Украины стало известно 12 декабря прошлого года. До этого он некоторое время находился в больнице. Ходили слухи, что Степану Петровичу ампутировали ногу и он впал в кому. Команда артиста официально опровергла эту информацию.

19 ноября представители певца сообщили, что ему срочно сделали операцию и он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Все ближайшие концерты тогда были отменены.

Степана Гигу похоронили на Лычаковском кладбище во Львове 15 декабря.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Львовский композитор Ярослав Борута обвинил "столичных коллег" в пиаре на смерти Гиги.

Дети покойного певца оказались в центре публичного скандала. Степана-младшего и Квитославу обвиняли в несоблюдении данного слова.

Фокус рассказал, что известно о семье Степана Гиги.