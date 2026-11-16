Діти Степана Гіги публічно звернулися до співака (фото)

Сьогодні, 16 листопада, легендарному українському співаку Степану Гізі, який пішов з життя минулого року, могло б виповнитися 67 років.

У день народження народного артиста України рідні присвятили йому зворушливі звернення. В Instagram Квітослава та Степан Гіга-молодший заговорили до тата.

Діти Степана Гіги звернулися до нього

Дочка співака Квітослава Гіга показала кілька архівних кадрів та написала щемке звернення до покійного батька.

"Тату, сьогодні тобі мало б виповнитися 67… Як же хочеться сьогодні обійняти тебе, почути твій голос і побачити твою усмішку… Переглядаю наші фото й відео, і стільки всього згадується… Стільки щасливих моментів, тепла й любові. Дякую тобі за все, тату. За щасливе дитинство, за любов, за кожну мить поруч. Як же сильно тебе не вистачає", — написала співачка.

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Степан Гіга з дітьми Фото: Instagram

Тим часом син легендарного співака також написав звернення до нього, показавши архівні фото.

"Тату, сьогодні тобі мало б виповнитися 67… Не віриться, що цей день тепер минає без тебе. Стільки всього хотілося б ще пережити разом. Стільки сказати… Ти назавжди залишишся для мене прикладом, людиною, якою я пишаюся і яку безмежно люблю. Твоя музика, твої слова і твоя любов завжди будуть зі мною. З днем народження, тату. Тебе дуже не вистачає", — зазначив Степан Гіга-молодший.

Степан Гіга з дітьми Фото: Instagram

Помер Степан Гіга

Про смерть народного артиста України стало відомо 12 грудня минулого року. До цього він певний час перебував у лікарні. Ходили чутки, що Степану Петровичу ампутували ногу та він впав у кому. Команда артиста офіційно заперечувала цю інформацію.

19 листопада представники співака повідомили, що його терміново прооперували й він перебуває у важкому, але стабільному стані. Усі найближчі концерти тоді були скасовані.

Поховали Степана Гігу на Личаківському кладовищі у Львові 15 грудня.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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Фокус розповідав, що відомо про родину Степана Гіги.