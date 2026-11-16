Трендовые цвета зимы 2027: они заменят привычный черный в гардеробе каждой (фото)

Украинским модницам следует помнить одну важную вещь: черный цвет — это классика, но не приговор. Поэтому известный дизайнер Андре Тан поделился трендовыми оттенками зимы 2027 года, которые заменят привычный черный в гардеробе каждой.

Черный цвет не означает, что всю зиму нужно выглядеть так, будто все договорились об одном дресс-коде, — пошутил модельер. Модными оттенками этой зимы Андре Тан поделился на своей странице в Instagram (andre_tan_official).

Тёмно-синий (navy blue)

"Это тот самый черный, только с высшим образованием", — пошутил Тан. Элегантный, дорогой цвет, который идеально будет смотреться на пальто и костюмах. Это классика, которую любят все.

Темно-синий цвет в тренде Фото: Instagram

Шоколадный

По словам дизайнера, черный — прекрасный цвет, но нужно давать шанс и другим оттенкам. Поэтому шоколадный — это тот самый черный, который начал новую жизнь. Такой оттенок будет выглядеть роскошно и элегантно.

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Шоколадный цвет в моде Фото: Instagram

Графитовый

Цвет для тех, кто хочет перемен, но боится слишком рисковать. Андре Тан отметил, что это почти черный оттенок, но гораздо более интересный.

Графитовый цвет в тренде Фото: Instagram

Бордовый

Дизайнер с юмором заметил, что женщины в бордовом пальто выглядят так, будто они не ищут богатого мужа, а уже развелись как минимум с тремя. Поэтому можно смело выбирать этот оттенок, который придаст вашему образу больше шарма и изысканности.

Бордовый цвет в тренде Фото: Instagram

Молочный

Пока что погода, конечно, не очень. Но стоит начать хотя бы с молочного свитера или шарфа. Андре Тан подчеркнул, что не обязательно выбирать молочные брюки, которые будут по колено в грязи.

Молочный цвет в тренде Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Андре Тан поделился трендовыми сумками на холодное время года. Они будут выглядеть роскошно и подойдут даже к пуховику.

Также дизайнер поделился с модницами лучшими пальто, которые будут смотреться на вас дороже любого меха. Самое главное — выбрать правильный фасон, качественную ткань и хорошую посадку по фигуре.

Кстати, украинские модницы уже ищут стильную обувь на зиму 2026/2027. Известный модельер дал советы по выбору сапог, которые можно сочетать с любым нарядом.