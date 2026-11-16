Трендові кольори зими 2027: вони замінять звичний чорний у гардеробі кожної (фото)

Українські модниці мають пам’ятати важливу річ: чорний колір – це класика, але не вирок. Тому відомий дизайнер Андре Тан поділився трендовими відтінками зими 2027, які замінять звичний чорний у гардеробі кожної.

Чорний колір не означає, що всю зиму потрібно виглядати так, ніби усі домовилися про один дрескод, пожартував модельєр. Модними відтінками цієї зими Андре Тан поділився на своїй сторінці в Instagram (andre_tan_official).

Темно-синій (navy blue)

"Це той самий чорний, тільки з вищою освітою", — пожартував Тан. Елегантний, дорогий колір, який ідеально виглядатиме на пальтах і костюмах. Це класика, яку полюбляють усі.

Темно-синій колір у тренді Фото: Instagram

Шоколадний

За словами дизайнера, чорний – прекрасний колір, але треба давати шанс іншим відтінкам. Тому шоколадний – це той самий чорний, який почав нове життя. Такий тон виглядатиме розкішно та елегантно.

Шоколадний колір у моді Фото: Instagram

Графітовий

Колір для тих, хто хоче змін, але боїться дуже ризикувати. Андре Тан зазначив, що це майже чорний тон, проте набагато цікавіший.

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Графітовий колір у тренді Фото: Instagram

Бордовий

Дизайнер з гумором зазначив, що жінки у бордовому пальті виглядають так, ніби вони не шукають багатого чоловіка, а вже розлучились мінімум з трьома. Тому можна сміливо обирати цей відтінок, який додасть вашому образу більше шарму і вишуканості.

Бордовий колір у тренді Фото: Instagram

Молочний

Наразі погода, звісно, не дуже. Але варто почати хоча б з молочного светрика чи шарфа. Андре Тан наголосив, що не обов’язково обирати молочні штани, які будуть по коліна у багнюці.

Молочний колір у тренді Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Андре Тан поділився трендовими сумками на холодну пору року. Вони матимуть розкішний вигляд і пасуватимуть навіть до пуховика.

Також дизайнер поділився із модницями найкращими пальтами, які виглядатимуть на вас дорожче за будь-яке хутро. Найголовніше – обрати правильний фасон, якісну тканинку та гарну посадку по фігурі.

До речі, українські модниці вже в пошуку стильного взуття на зиму 2026/2027. Відомий модельєр дав поради щодо вибору чоботів, які можна поєднувати з будь-яким вбранням.