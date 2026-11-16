Трендові кольори зими 2027: вони замінять звичний чорний у гардеробі кожної (фото)
Українські модниці мають пам’ятати важливу річ: чорний колір – це класика, але не вирок. Тому відомий дизайнер Андре Тан поділився трендовими відтінками зими 2027, які замінять звичний чорний у гардеробі кожної.
Чорний колір не означає, що всю зиму потрібно виглядати так, ніби усі домовилися про один дрескод, пожартував модельєр. Модними відтінками цієї зими Андре Тан поділився на своїй сторінці в Instagram (andre_tan_official).
Темно-синій (navy blue)
"Це той самий чорний, тільки з вищою освітою", — пожартував Тан. Елегантний, дорогий колір, який ідеально виглядатиме на пальтах і костюмах. Це класика, яку полюбляють усі.
Шоколадний
За словами дизайнера, чорний – прекрасний колір, але треба давати шанс іншим відтінкам. Тому шоколадний – це той самий чорний, який почав нове життя. Такий тон виглядатиме розкішно та елегантно.
Графітовий
Колір для тих, хто хоче змін, але боїться дуже ризикувати. Андре Тан зазначив, що це майже чорний тон, проте набагато цікавіший.
Бордовий
Дизайнер з гумором зазначив, що жінки у бордовому пальті виглядають так, ніби вони не шукають багатого чоловіка, а вже розлучились мінімум з трьома. Тому можна сміливо обирати цей відтінок, який додасть вашому образу більше шарму і вишуканості.
Молочний
Наразі погода, звісно, не дуже. Але варто почати хоча б з молочного светрика чи шарфа. Андре Тан наголосив, що не обов’язково обирати молочні штани, які будуть по коліна у багнюці.
Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:
- Андре Тан поділився трендовими сумками на холодну пору року. Вони матимуть розкішний вигляд і пасуватимуть навіть до пуховика.
- Також дизайнер поділився із модницями найкращими пальтами, які виглядатимуть на вас дорожче за будь-яке хутро. Найголовніше – обрати правильний фасон, якісну тканинку та гарну посадку по фігурі.
До речі, українські модниці вже в пошуку стильного взуття на зиму 2026/2027. Відомий модельєр дав поради щодо вибору чоботів, які можна поєднувати з будь-яким вбранням.