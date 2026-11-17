Украинка Маша, проживающая в Париже, тратит немалую сумму на жизнь во французской столице. Больше всего она тратит на аренду квартиры, которая обходится ей в 1000 евро.

В целом за месяц жизни в Париже Маша тратит 2000 евро. Об этом украинка откровенно рассказала в своём блоге на странице в TikTok. Подробнее — читайте далее в материале Фокуса.

Сколько стоит месяц жизни в Париже

Маша отметила, что самым болезненным и самым дорогостоящим для неё является жильё. Она вместе с мужем снимает небольшую квартиру-студию площадью 30 квадратных метров. Квартира находится в 10 минутах езды от Парижа и стоит 900 евро. С учётом оплаты за электроэнергию проживание в целом обходится в 1000 евро.

На продукты питания на двоих пара тратит примерно 500 евро. Проездной билет стоит около 100 евро и действует на всех видах транспорта: метро, поездах, автобусах и трамваях.

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Кроме того, украинцы платят за страхование жилья — 13–15 евро. Мобильная связь и различные подписки обходятся в 50 евро.

"Сколько мы тратим на прогулки по Парижу и на еду — точной суммы не знаю. В целом на основные нужды уходит 2000 евро", — подчеркнула Маша.

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