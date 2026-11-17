Українка Маша, яка проживає у Парижі, витрачає чималу суму на життя у французькій столиці. Найбільше жінка віддає коштів за орендовану квартиру, яка обходиться їй у 1000 євро.

Загалом на місяць життя у Парижі Маша витрачає 2000 євро. Про це українка відверто розповіла у своєму блозі на сторінці в TikTok. Детальніше – читайте далі у матеріалі Фокусу.

Скільки коштує місяць життя у Парижі

Маша зазначила, що найболючіше і найдорожче для неї – це житло. Вона разом із чоловіком орендує невелику квартиру-студію площею 30 квадратних метрів. Оселя знаходиться за 10 хвилин від Парижу і коштує 900 євро. Враховуючи оплату за електроенергію, то загалом проживання обходиться у 1000 євро.

На продукти харчування на двох пара витрачає приблизно 500 євро. Проїзний коштує близько 100 євро і розповсюджується на всі види транспорту: метро, потяги, автобуси і трамваї.

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Крім цього, українці платять за страхування житла – 13-15 євро. Мобільний зв'язок і різноманітні підписки коштують 50 євро.

"Скільки ми витрачаємо на прогулянки у Парижі, десь поїсти – точної суми не знаю. Загалом базові потреби обходяться у 2000 євро", — наголосила Маша.

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