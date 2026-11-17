Украинская блогерша, зарегистрированная в TikTok под ником @kuchuchkaa, рассказала о неожиданной реакции своей аудитории на то, что она перешла на украинский язык.

Девушка объяснила, как это произошло. По её словам, два года назад она вела блог исключительно на русском языке, но после начала полномасштабного вторжения решила общаться на государственном языке. На тот момент у неё была аудитория почти в 300 тысяч человек. Фокус обратил внимание на эту историю.

"Мне хотелось изменить направленность блога, чтобы меня ассоциировали именно с Украиной. Не буду скрывать, что в личной жизни до сих пор часто общаюсь на русском. Понимаю, что таких людей в Украине очень много. Но я считаю, что если у тебя есть собственный блог, ты должен популяризировать язык", – объясняет девушка.

Сейчас у неё снизились охват и активность на странице, но она ни о чём не жалеет.

"Для меня гораздо ценнее иметь меньшую, но украинскую аудиторию, чем гнаться за цифрами, которые не отражают то, кем я являюсь и с какой страной я себя ассоциирую. Я считаю, что поступила правильно, а дальше будет только лучше", – отмечает девушка.

Блогерша перешла на украинский язык Фото: TikTok

В комментариях большинство людей поддерживает блогершу.

"Да ты что, Боже мой. Правильный выбор";

"Когда ты начала вести блог на украинском, для меня это был самый счастливый день! Я обожаю украинскую аудиторию, блогеров и других людей! Ты для меня очень интересный блогер!";

"Аудитория стала более адекватной";

"А я наоборот. Всегда думала, что вы из России, а когда услышала украинский язык, то сразу подписалась".

Обсуждение в комментариях Фото: TikTok Обсуждение в комментариях Фото: TikTok

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