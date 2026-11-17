Українська блогерка, зареєстрована у TikTok під ніком @kuchuchkaa, розповіла про несподівану реакцію своєї аудиторії на те, що вона перейшла на українську мову.

Дівчина пояснила, як так трапилося. За її словами, два роки тому вона вела блог виключно російською мовою, але після початку повномасштабного вторгнення вирішила спілкуватися державною мовою. На той момент у неї була майже 300-тисячна аудиторія. Фокус звернув увагу на цю історію.

"Мені хотілося змінити напрямок блогу, щоб мене асоціювали саме з Україною. Не буду приховувати, що в особистому житті досі часто спілкуюся російською. Розумію, що таких людей в Україні дуже багато. Але я вважаю, що ти маєш популяризувати мову, якщо ти маєш власний блог", – пояснює дівчина.

Зараз у неї впали охоплення та активність на сторінці, але вона ні про що не шкодує.

"Для мене набагато цінніше мати меншу, але українську аудиторію, ніж гнатися за цифрами, які не відображають те, ким я є і з якою країною я себе асоціюю. Я вважаю, що все зробила правильно, а далі буде тільки краще", – зазначає дівчина.

Блогерка перейшла на українську мову Фото: TikTok

У коментарях більшість людей підтримує блогерку.

"Та ти шо, Боже мій. Правильний вибір";

"Коли ти почала вести блог українською, для мене це було найщасливішим днем! Я обожнюю українську аудиторію, блогерів та інших людей! Ти для мене дуже цікавий блогер!";

"Стала адекватнішою авдиторія";

"А я навпаки. Завжди думала, що ви з Росії, а коли почула українську мову, то одразу підписалася".

Обговорення у коментарях Фото: TikTok Обговорення у коментарях Фото: TikTok

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