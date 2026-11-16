Известный актер мобилизовался в ВСУ и впервые за долгое время вышел на связь (фото)

Украинский актёр Александр Олексенко, сыгравший в фильме "Круты. 1918", вступил в ряды Вооружённых сил. Впервые за три месяца артист вышел на связь и рассказал об изменениях в своей жизни.

Подписчики Александра заметили длительное отсутствие актера в сети. Как оказалось, он решил поступить на службу в ВСУ и сейчас проходит службу. Об этом Олексенко сообщил на своей странице в Instagram (a.l.e.x_o.l.e.x).

Мобилизация актёра

Александр Олексенко признался, что в последнее время действительно исчез из поля зрения общественности. Причиной стали определенные изменения в жизни — он был мобилизован в ВСУ. Сейчас актер проходит службу и адаптируется к новым реалиям. Он успокоил подписчиков и отметил, что с ним всё в порядке.

"Привет, друзья! Извините, что в последнее время исчез из поля зрения. В моей жизни произошли большие перемены — я был мобилизован в ВСУ. Сейчас прохожу службу, адаптируюсь к новым реалиям. Главное — со мной всё в порядке", — написал Олексенко.

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Александр Олексенко был мобилизован Фото: Instagram

Что известно об Олексенко

Александр Олексенко родился в городе Екабпилс (Латвия). Однако актёр решил развивать свою творческую карьеру в Украине. Он поступил в Национальный университет театра, кино и телевидения имени Ивана Карпенко-Карого, после чего снялся в ряде фильмов.

Артист работал в Киевском драматическом театре "Браво". В 2012 году он прошел отбор в мюзикл "Русалочка", а в 2014-м получил главную роль в спектакле "Красавица и Чудовище".

Кроме того, Олексенко снялся в таких фильмах, как "Круты. 1918", "Врач Ковальчук 2" и "Дежурный врач".

Актер Александр Олексенко Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

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