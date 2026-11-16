Відомий актор мобілізувався до ЗСУ і вперше за довгий час вийшов на зв'язок (фото)

Український актор Олександр Олексенко, який зіграв у фільмі "Крути.1918", доєднався до лав Збройних сил. Вперше за три місяці артист вийшов на зв'язок і розповів про зміни у житті.

Підписники Олександра помітили тривалу відсутність актора у мережі. Як виявилось, він вирішив піти у ЗСУ і наразі проходить службу. Про це Олексенко повідомив на своїй сторінці в Instagram (a.l.e.x_o.l.e.x).

Мобілізація актора

Олександр Олексенко зізнався, що останнім часом дійсно зник із публіки. Причиною стали певні зміни у житті – він мобілізувався до ЗСУ. Наразі актор проходить службу і адаптується до нових реалій. Він заспокоїв підписників і зазначив, що з ним все гаразд.

"Привіт, друзі! Вибачте, що пропав з радарів останній час. У моєму житті відбулися великі зміни — я мобілізувався до ЗСУ. Зараз проходжу службу, адаптуюся до нових реалій. Головне — зі мною все в порядку", — написав Олексенко.

Видео дня

Олександр Олексенко мобілізувався Фото: Instagram

Що відомо про Олексенка

Олександр Олексенко народився у місті Єкабпілс (Латвія). Однак творчу кар’єру актор вирішив розвивати в Україні. Він вступив до Національного університету театру, кіно і телебачення імені Івана Карпенка-Карого і після цього зіграв у низці кінострічок.

Артист працював у Київському драматичному театрі "Браво". У 2012 році він пройшов відбір до мюзиклу "Русалонька", а у 2014-му отримав головну роль у виставі "Красуня і Чудовисько".

Крім цього, Олексенко зіграв у таких стрічках, як "Крути. 1918", "Лікар Ковальчук 2" і "Черговий лікар".

Актор Олександр Олексенко Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Український актор, зірка фільму "Кіллхаус" Денис Капустін долучився до лав Збройних сил. Наразі артист є оператором важких бомберів.

Переможець шоу "Танці з зірками" Макс Леонов добровільно приєднався до лав Збройних сил України. Як виявилось, чоловік служить ще з грудня 2025 року.

Крім того, зірка фільмів "Довбуш" та "Кіллхаус" Сергій Стрельніков також вступив до лав Збройних сил України. Артист долучився до батальйону безпілотних систем FERRO-6 9-ї окремої бригади безпілотних систем.