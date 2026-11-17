65-летний одесский ресторатор Савелий Либкин тайно женился на 39-летней украинской телеведущей Анастасии Даугуле. У пары разница в возрасте составляет 26 лет, но это не мешает их любви.

Свадебные снимки опубликовала фотограф на своей странице в Instagram (stefany.amam). В комментариях под постом пользователи осыпали звездную пару комплиментами и поздравлениями с радостным событием в жизни.

Интересно, что на личной странице Либкина в сети поклонники уже давно заметили обручальное кольцо на его руке.

Свадьба Либкина с телеведущей — что известно

На праздничной фотосессии молодожены позировали на пляже, у моря, а также в одном из одесских ресторанов "Либкина". Для съемки Савелий и Анастасия выбрали несколько образов. Сама пара пока официально не делилась подробностями свадьбы, но на снимках видно, что они очень счастливы вместе.

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"Свадьба Савелия и Анастасии", — так кратко подписала снимки фотограф.

Савелий Либкин женился на Анастасии Даугуле Фото: Instagram Савелий Либкин женился на Анастасии Даугуле Фото: Instagram Савелий Либкин женился на Анастасии Даугуле Фото: Instagram Савелий Либкин женился на Анастасии Даугуле Фото: Instagram Савелий Либкин женился на Анастасии Даугуле Фото: Instagram Савелий Либкин женился на Анастасии Даугуле Фото: Instagram Савелий Либкин женился на Анастасии Даугуле Фото: Instagram

Кстати, Савелий Либкин — один из самых известных украинских рестораторов и основатель корпорации "Рестораны Саввы Либкина" (РЕСТА). Анастасия Даугуле — телеведущая телеканалов "Интер" и "Единые новости".

Интересно, что с 2014 по 2017 годы Савелий и Анастасия уже встречались, но не жили вместе. Впоследствии пара рассталась, но в 2025 году снова начала общаться.

У Либкина заметили обручальное кольцо на руке Фото: Instagram

Личная жизнь Либкина

Ресторатор был женат трижды. Его первой женой стала Римма Сокол. Пара поженилась в 1985 году, и у них родилась дочь Юлия. Впоследствии они развелись, но сохранили хорошие отношения.

Впоследствии Либкин встречался с женщиной по имени Елена, но они официально не были женаты. В 2000 году у пары родилась дочь Николь.

Вторая официальная жена Савелия — Лилия. Они прожили вместе около пяти лет. У пары родились две дочери — София (в 2008 году) и Мия (в 2012 году).

В третий раз Либкин женился в 2021 году на журналистке Марине Маричевой. Однако в декабре 2023 года пара рассталась.

Савелий Либкин с Мариной Маричевой Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Спустя три года брака Савелий Либкин сообщил о разводе со своей женой Мариной Маричевой, которая моложе его на 32 года. Новость о разводе ресторатор объявил в своём Instagram.

55-летний британский актёр Мартин Фриман впервые официально женился. Его избранницей стала 32-летняя французская актриса Рэйчел Бенаисса.

Кроме того, украинский комик и звезда юмористического проекта "Львы на джипе" Роман Щербан официально оформил отношения со своей избранницей Анастасией Лисогуб.