65-річний одеський ресторатор Савелій Лібкін таємно одружився з 39-річною українською телеведучою Анастасією Даугуле. У пари різниця у віці 26 років, але це не заважає їхньому коханню.

Весільні знімки оприлюднила фотографиня на сторінці в Instagram (stefany.amam). У коментарях під дописом користувачі засипали зіркову пару компліментами та привітаннями із радісною подією у житті.

Цікаво, що на особистій сторінці Лібкіна у мережі шанувальники давно помітили обручку на його руці.

Весілля Лібкіна з телеведучою – що відомо

На святковій фотосесії молодята позували на пляжі, біля моря, а також в одному з одеських ресторанів Лібкіна. Для зйомки Савелій та Анастасія обрали кілька образів. Сама пара ще офіційно не ділилась подробицями весілля, але на знімках видно, що вони дуже щасливі разом.

"Весілля Савелія та Анастасії", — коротко підписала знімки фотографиня.

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Савелій Лібкін одружився із Анастасією Даугуле Фото: Instagram Савелій Лібкін одружився із Анастасією Даугуле Фото: Instagram Савелій Лібкін одружився із Анастасією Даугуле Фото: Instagram Савелій Лібкін одружився із Анастасією Даугуле Фото: Instagram Савелій Лібкін одружився із Анастасією Даугуле Фото: Instagram Савелій Лібкін одружився із Анастасією Даугуле Фото: Instagram Савелій Лібкін одружився із Анастасією Даугуле Фото: Instagram

До речі, Савелій Лібкін – один із найвідоміших українських рестораторів та засновник корпорації "Ресторани Савви Лібкіна" (РЕСТА). Анастасія Даугуле — телеведуча телеканалу "Інтер" та "Єдині новини".

Цікаво, що з 2014 по 2017 роки Савелій та Анастасія вже зустрічалися, але не жили разом. Згодом пара розійшлась, але у 2025-му знову почала спілкуватись.

У Лібкіна помітили обручку на руці Фото: Instagram

Особисте життя Лібкіна

Ресторатор був одружений тричі. Першою його дружиною стала Римма Сокол. Пара одружилась у 1985 році і в них народилась донька Юлія. Згодом вони розлучились, але зберегли гарні стосунки.

Згодом Лібкін зустрічався з жінкою Оленою, але вони офіційно не були одружені. У 2000 році у пари народилася донька Ніколь.

Друга офіційна дружина Савелія – Лілія. Вони разом прожили близько п’яти років. У родини народилися дві доньки — Софія (2008 року) та Мія (2012-го).

Втретє Лібкін одружився у 2021 році із журналісткою Мариною Маричевою. Однак у грудні 2023-го пара розлучилась.

Савелій Лібкін із Мариною Маричевою Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Через три роки шлюбу Савелій Лібкін повідомив про розлучення з молодшою за себе на 32 роки дружиною Мариною Маричевою. Новину про розлучення ресторатор озвучив у себе в інстаграмі.

55-річний британський актор Мартін Фрімен уперше офіційно одружився. Його обраницею стала 32-річна французька акторка Рейчел Бенаїсса.

Крім того, український комік і зірка гумористичного проєкту "Леви на джипі" Роман Щербан офіційно оформив стосунки зі своєю обраницею Анастасією Лісогуб.