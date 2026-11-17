Американская актриса и певица Дженнифер Лопес пошутила над своим статусом четырехкратной разведенной, размышляя о пятом браке.

В минувшие выходные в Нью-Йорке, во время показа шоу "The JLO Show: Live in Las Vegas" и последующей сессии вопросов и ответов, Джей Ло с юмором вспомнила о своих четырёх неудачных браках.

Дженнифер Лопес рассказала о личной жизни

Выступая на сцене культурного центра "92nd Street Y", певица пошутила, что уже "четыре раза" была невестой. В ответ кто-то из зрителей воскликнул: "У вас же ещё шесть пальцев!"

Номинантка на премию "Грэмми" рассмеялась и воскликнула: "Точно! Так и есть! О боже, это самое смешное, что я слышала в своей жизни… У меня ещё шесть пальцев!"

Звезда согласилась, что эта "невероятно смешная" фраза отлично смотрелась бы на футболке.

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Впрочем, Лопес добавила: "Не уверена, что у меня хватит столько смелости, честное слово".

Дженнифер Лопес Фото: Instagram

Мужчины Дженнифер Лопес

Впервые Дженнифер Лопес вышла замуж в 1997 году — её избранником стал Охани Ноа.

Уже в следующем году пара рассталась, а с 2001 по 2003 год певица была замужем за танцором Крисом Джаддом.

Кроме того, в 2004 году она вышла замуж за Марка Энтони; они прожили в браке десять лет, и за это время у них родились близнецы, которым сейчас 18 лет.

Последним на сегодняшний день браком стал союз с Беном Аффлеком, с которым Джей Ло уже была помолвлена ранее — в период с 2002 по 2004 год.

Влюблённые поженились в Лас-Вегасе в июле 2022 года, а в следующем месяце провели ещё одну церемонию в штате Джорджия. Однако уже в августе 2024 года Лопес подала на развод.

Дженнифер Лопес и Бен Аффлек Фото: Jennifer Lopez/Facebook

По слухам, звезда в настоящее время встречается со своим коллегой по фильму "Служебный роман" Бреттом Голдстайном.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

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