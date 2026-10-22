Новый роман Дженнифер Лопес вызывает беспокойство, — СМИ

57-летняя американская актриса и певица Дженнифер Лопес "уверена", что Бретт Голдштейн — именно тот, кто ей нужен.

Инсайдеры утверждают, что звезда, возможно, слишком торопится в своих новых отношениях со звездой сериала "Тэд Лассо" — и, как сообщается, её друзья обеспокоены. Об этом пишет Geo News.

Новый роман Дженнифер Лопес

По словам Роба Шаттера, то, что должно было стать непринуждённым романом, заставляет 57-летнюю Лопес строить далеко идущие планы с 46-летним Голдштейном.

"Дженнифер просто одержима. Она убеждена, что Бретт — тот самый, — говорит инсайдер. — Они едва начали встречаться, а она уже строит планы на их общее будущее. Она ничему не учится!"

Сообщается, что пара сблизилась во время съемок фильма Netflix "Служебный роман", однако источники предполагают, что их разный образ жизни может создать проблемы.

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"Бретт — обычный британский парень. А Дженнифер путешествует со всей свитой, — объясняет источник. — Ему нужна девушка, а не целая голливудская съёмочная группа!"

Дженнифер Лопес и Бретт Голдштейн Фото: Instagram

Наступает на те же грабли

И пока один наслаждается начальным этапом отношений, другая, похоже, уже думает о том, что будет дальше.

"Бретт считает, что им просто весело вместе. Дженнифер же верит, что это судьба, — делится инсайдер. — Она уже говорит о том, чтобы проводить время в Лондоне. А он к этому ещё совсем не готов!"

Эти слухи вызвали беспокойство среди друзей Лопес: они опасаются, что певица снова наступает на те же грабли — как это уже было в её отношениях с Беном Аффлеком, Алексом Родригесом и Марком Энтони.

"Другой мужчина, тот же самый сценарий, — говорит источник. — Дженнифер влюбляется без памяти, действует порывисто и надеется, что это продлится вечно. Даже Бен, который любит внимание, не выдержал этого цирка!"

Дженнифер Лопес и Бретт Голдштейн Фото: Instagram

Ни Лопес, ни Голдштейн публично не подтверждали информацию о своих ожиданиях от этих отношений.

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