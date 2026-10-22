Новий роман Дженніфер Лопес викликає занепокоєння, — ЗМІ

57-річна американська акторка та співачка Дженніфер Лопес "переконана", що Бретт Голдштейн — саме той, хто їй потрібен.

Інсайдери стверджують, що зірка, можливо, занадто поспішає у своїх нових стосунках із зіркою серіалу "Тед Лассо" — і, як повідомляється, її друзі стурбовані. Про це пише Geo News.

Новий роман Дженніфер Лопес

За словами Роба Шаттера, те, що мало бути невимушеним романом, змушує 57-річну Лопес будувати далекосяжні плани з 46-річним Голдштейном.

"Дженніфер просто одержима. Вона переконана, що Бретт — той самий, — каже інсайдер. — Вони ледве почали зустрічатися, а вона вже планує їхнє спільне майбутнє. Вона нічому не вчиться!"

Повідомляється, що пара зблизилася під час зйомок фільму від Netflix "Службовий роман", проте джерела припускають, що їхній різний спосіб життя може створити проблеми.

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"Бретт — звичайний британський хлопець. А Дженніфер подорожує з цілою свитою, — пояснює джерело. — Йому потрібна дівчина, а не ціла голлівудська кіногрупа!"

Дженніфер Лопес та Бретт Голдштейн Фото: Instagram

Наступає на ті самі граблі

І поки один насолоджується початковим етапом стосунків, інша, схоже, вже думає про те, що буде далі.

"Бретт вважає, що їм просто весело разом. Дженніфер же вірить, що це доля, — ділиться інсайдер. — Вона вже говорить про те, щоб проводити час у Лондоні. А він до цього ще зовсім не готовий!"

Ці чутки викликали занепокоєння серед друзів Лопес: вони побоюються, що співачка знову наступає на ті самі граблі — як це вже було в її стосунках з Беном Аффлеком, Алексом Родрігесом та Марком Ентоні.

"Інший чоловік, той самий сценарій, — каже джерело. — Дженніфер закохується без тями, діє стрімко й очікує, що це триватиме вічно. Навіть Бен, який любить увагу, не витримав цього цирку!"

Дженніфер Лопес та Бретт Голдштейн Фото: Instagram

Ні Лопес, ні Голдштейн публічно не підтверджували інформацію про свої очікування від цих стосунків.

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