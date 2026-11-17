Американська акторка та співачка Дженніфер Лопес пожартувала над своїм статусом чотириразової розлученої жінки, розмірковуючи про п’ятий шлюб.

Минулими вихідними в Нью-Йорку, під час показу шоу "The JLO Show: Live in Las Vegas" та подальшої сесії запитань і відповідей, Джей Ло з гумором згадала про свої чотири невдалі шлюби.

Дженніфер Лопес заговорила про особисте

Виступаючи на сцені культурного центру "92nd Street Y", співачка пожартувала про те, що вже "чотири рази" була нареченою. У відповідь хтось із глядачів вигукнув: "У вас є ще шість пальців!"

Номінантка на премію "Греммі" розсміялася й вигукнула: "Точно! Так і є! О боже, це найсмішніше, що я чула у своєму житті… У мене є ще шість пальців!"

Зірка погодилася, що ця "неймовірно смішна" фраза чудово виглядала б на футболці.

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Утім, Лопес додала: "Не впевнена, що в мені є стільки сміливості, їй-богу".

Дженніфер Лопес Фото: Instagram

Чоловіки Дженніфер Лопес

Уперше Дженніфер Лопес вийшла заміж у 1997 році — її обранцем став Охані Ноа.

Вже наступного року пара розлучилася, а з 2001 по 2003 рік співачка була одружена з танцюристом Крісом Джаддом.

Крім того, у 2004 році вона взяла шлюб із Марком Ентоні; вони були чоловіком і дружиною протягом десяти років, і за цей час у них народилися двійнята, яким зараз виповнилося 18 років.

Останнім на сьогодні шлюбом став союз із Беном Аффлеком, із яким Джей Ло вже була заручена раніше — у період із 2002 по 2004 рік.

Закохані одружилися в Лас-Вегасі в липні 2022 року, а наступного місяця провели ще одну церемонію в штаті Джорджія. Проте вже в серпні 2024 року Лопес подала на розлучення.

Дженніфер Лопес та Бен Аффлек Фото: Jennifer Lopez/Facebook

Зірка, за чутками, наразі зустрічається зі своїм колегою по фільму "Службовий роман" Бреттом Голдстайном.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

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