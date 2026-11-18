Украинка по имени Оксана поделилась откровенным отзывом о жизни в сельском доме после переезда из Киева.

В Instagram (oksanashanko) девушка показала, как она там устроилась и в чём преимущества такой жизни.

Украинка переехала в деревню

"Уже четыре месяца, как мы переехали из Киева в деревню. И вместо квартиры теперь мы живём в частном доме. Ну, и мне есть что сказать. Давайте поговорим обо всех плюсах и минусах", — начала Оксана.

В качестве первого плюса украинка назвала постоянное отопление в доме.

"Этой зимой я, наконец, не буду мерзнуть. У нас есть и газовый котел, и печь, и буржуйка. Поэтому, в принципе, независимо от того, есть свет или нет, дома тепло", — говорит автор видео.

В доме всегда тепло Фото: Instagram

Тишина и покой

Вторым плюсом Оксана назвала то, что в любой момент можно с чашечкой кофе и в резиновых тапочках выйти на огород и наслаждаться моментом.

Видео дня

"А это очень важно для моего психического здоровья, поэтому это тоже плюс. В доме намного тише, чем в квартире. Не слышно шума дорог, генераторов, не слышно, как кто-то пылесосит посреди ночи в квартире наверху, поэтому я от этого нереально кайфую. А это тебе не нужно постоянно сталкиваться с незнакомыми людьми", — подчеркнула девушка.

В деревне красивые рассветы и закаты Фото: Instagram

Кроме того, в деревне есть неограниченный доступ к свежему воздуху и природе.

Дом в деревне Фото: Instagram

"Мы очень много времени проводим на улице. В любой момент можно пожарить шашлык. У нас невероятно красивый двор — много растений, цветов, большой сад, есть зона для барбекю. Летом мы ставили бассейн. И это просто кайф. В доме можно заводить сколько угодно животных. У нас есть и кошки, и собаки, и курочки. В квартире же, к сожалению, у нас никого не было", — говорит Оксана.

Вокруг дома много зелени Фото: Instagram

Кроме того, по словам автора видео, там невероятно красивые рассветы и закаты.

Опрос Вы бы променяли квартиру в городе на дом в селе? Опрос открыт до Да, забираю ключи и еду сажать помидоры Возможно, но огород пусть обрабатывает кто-то другой Разве что не будет другого выбора Ни за что на свете: мне и балкона хватает Голосувати

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