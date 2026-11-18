Українка на імʼя Оксана поділилася чесним відгуком від життя в сільській хаті після переїзду з Києва.

В Instagram (oksanashanko) дівчина показала, як облаштувалася там та які плюси такого життя.

Українка переїхала в село

"Вже чотири місяці, як ми переїхали жити з Києва в село. І після квартири зараз ми живемо в приватному будинку. Ну, і мені є що сказати. Давайте поговоримо про всі плюси і мінуси", — почала Оксана.

Першим плюсом українка назвала постійну наявність тепла в будинку.

"Цієї зими я нарешті не буду мерзнути. У нас є і газовий котел, і піч, і буржуйка. Тому в принципі незалежно від того, є світло чи нема, вдома тепло", — каже авторка відео.

У хаті завжди тепло Фото: Instagram

Тиша та спокій

Другим плюсом Оксана назвала те, що в будь-який момент можна з чашечкою кави та в резинових капцях вийти на город і кайфувати.

Видео дня

"А це дуже важливо для мого ментального здоровʼя, тому це також плюс. В будинку значно тихіше, ніж у квартирі. Не чути шуму доріг, генераторів, не чути, як хтось пилососить посеред ночі в квартирі зверху, тому я від цього нереально кайфую. А це тобі не потрібно постійно пересікатися з незнайомими людьми", — наголосила дівчина.

У селі гарні сходи та заходи сонця Фото: Instagram

Також у селі безлімітний доступ до свіжого повітря та природи.

Хата в селі Фото: Instagram

"Ми дуже багато часу проводимо на вулиці. В будь-який момент ти можеш посмажити шашличок. У нас неймовірно красивий двір — багато рослин, квітів, великий сад, є зона барбекю. Влітку ми ставили басейн. І це просто кайф. У будинку можна заводити скільки завгодно тваринок. У нас є і котики, і собаки, і курочки. У квартирі ж, на жаль, у нас не було нікого", — каже Оксана.

Біля хати багато зелені Фото: Instagram

Також, за словами авторки відео, там неймовірно красиві світанки та заходи сонця.

Опитування Чи проміняли б ви квартиру в місті на будинок у селі? Опитування відкрите до Так, забираю ключі й їду садити помідори Можливо, але город хай обробляє хтось інший Хіба не буде іншого вибору Нізащо в світі: мені й балкона вистачає Голосувати

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