Украинская юмористка и стендап-комик Алла Волкова объявила о приостановке сразу двух своих шоу — "8ЦЦК" и "Курилка". Комик назвала себя "плохой" продюсершей, но главной проблемой стало отсутствие участниц.

Соответствующий пост Волкова опубликовала на своей странице в Instagram (fkudz). Последний выпуск "8ЦЦК" уже вышел на канале. В ближайшее время должен выйти ещё один эпизод с Машей Ефросининой — и пока на этом всё.

Почему Волкова приостановила свои шоу

Как пояснила Алла, дело не только в ограничениях YouTube. Она признала свои ошибки как продюсер, но главной причиной приостановки шоу стало отсутствие участниц.

По словам юмористки, шоу "8ЦЦК" не может существовать без Насти, Даши и Маши, а для "Курилки" не хватает женщин-комиков.

"Я не буду манипулировать YouTube, который так сильно забанил последнее видео, будто там были секретные записи ЦРУ. Я просто скажу, что сильно облажалась как продюсер и создатель контента. Правда в том, что снимать шоу "Курилка" и "8ЦЦК" мы больше не будем, потому что я скажу, как есть: не с кем. Без Насти, Даши и Маши — нет шоу "8ЦЦК". В шоу "Курилка" нет женщин-комиков. Их просто нет", — призналась юмористка.

Видео дня

Однако полностью закрывать проекты Волкова не собирается. В будущем она планирует переименовать канал и запустить новые комедийные шоу.

Алла Волкова приостанавливает свои шоу Фото: Instagram Алла Волкова приостанавливает свои шоу Фото: Instagram Алла Волкова приостанавливает свои шоу Фото: Instagram Алла Волкова приостанавливает свои шоу Фото: Instagram Алла Волкова приостанавливает свои шоу Фото: Instagram Алла Волкова приостанавливает свои шоу Фото: Instagram

К слову, в проекте "8ЦЦК" принимали участие сама Алла Волкова, комик Анастасия Ткаченко, Мария Нетремба и Даша Кубик.

Шоу "8ЦЦК" Фото: Скрин видео

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Алла Волкова откровенно рассказала о том, сколько зарабатывает по профессии и сколько денег тратит в месяц.

Недавно юмористка пожаловалась на отель, в котором остановилась. Звезду возмутил штраф, который ей выписали из-за загрязненного полотенца.

Кроме того, стендап-комик сообщила, что ей не разрешают выступать в Каменском. Она вышла на связь в Instagram и дважды назвала причины, по которым это произошло — официальную и неофициальную.