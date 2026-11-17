Українська гумористка та стендаперка Алла Волкова оголосила про паузу одразу двох своїх шоу – "8ЦЦК" і "Курилка". Комікеса назвала себе "поганою" продюсеркою, але головною проблемою стала відсутність учасниць.

Відповідний допис Волкова оприлюднила на своїй сторінці в Instagram (fkudz). Останній випуск "8ЦЦК" вже вийшов на каналі. Найближчим часом мають випустити ще один епізод із Машею Єфросиніною — і поки на цьому все.

Чому Волкова зупинила свої шоу

Як пояснила Алла, справа не лише в обмеженнях YouTube. Вона визнала власні помилки як продюсерка, але головною причиною зупинки шоу стала відсутність учасниць.

За словами гумористки, шоу "8ЦЦК" не може існувати без Насті, Даші та Маші, а для "Курилки" не вистачає жінок-комікес.

"Я не буду маніпулювати ютубом, який забанив так сильно останнє відео, наче там жорсткі плівки ЦРУ. Я просто скажу, що дуже про**алась, як продюсерка і творець контенту. Правда в тому, що знімати шоу "Курилка" і "8ЦЦК" ми більше не будемо, бо я скажу, як є: нема з ким. Без Насті, Даші і Маші – немає шоу "8ЦЦК". На шоу "Курилка" нема жінок-комікес. Їх просто немає", — зізналась гумористка.

Видео дня

Однак, повністю закривати проєкти Волкова не збирається. У майбутньому вона планує перейменувати канал і запустити нові комедійні шоу.

Алла Волкова зупиняє свої шоу Фото: Instagram Алла Волкова зупиняє свої шоу Фото: Instagram Алла Волкова зупиняє свої шоу Фото: Instagram Алла Волкова зупиняє свої шоу Фото: Instagram Алла Волкова зупиняє свої шоу Фото: Instagram Алла Волкова зупиняє свої шоу Фото: Instagram

До слова, у проєкті "8ЦЦК" брали участь сама Алла Волкова, комікеса Анастасія Ткаченко, Марія Нетремба та Даша Кубік.

Шоу "8ЦЦК" Фото: Скрін відео

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Алла Волкова відверто розповіла про те, скільки заробляє своєю професією і скільки грошей витрачає на місяць.

Нещодавно гумористка поскаржилась на готель, в якому зупинилась. Зірку обурив штраф, який їй виписали через забруднений рушник.

Крім того, стендаперка повідомила, що їй не дозволяють виступати в Камʼянському. Вона вийшла на звʼязок в Instagram та назвала двічі причини, чому так сталося — офіційну та неофіційну.