Отец Беллы и Джиджи Хадид, Мохамед, обручился с младшей на 35 лет тренером по разводам Кени Сильвой и готовится к третьему браку.

43-летняя Сильва рассказала изданию Vogue Arabia во время мероприятия "Vogue Arabia Ball 2026: Art Edition", что предложение руки и сердца произошло в ресторане Polo Lounge в Беверли-Хиллз, штат Калифорния, и стало для неё полной неожиданностью.

Отец Беллы и Джиджи Хадид женится

По её словам, 78-летний Мохамед попросил её "нарядно одеться", поскольку они собирались что-то "отпраздновать". Однако Сильва предположила, что речь шла лишь о праздновании её профессиональных достижений.

"Это был замечательный, уютный вечер — именно тот момент, который я очень ценю", — поделилась она.

По словам женщины, ей никогда не требовались грандиозные шоу или экстравагантные жесты, чтобы чувствовать себя любимой.

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"Для меня всегда главное — искренность, которая за ними стоит. Иногда самые прекрасные моменты в жизни — это те, о которых вы даже не подозревали, что мечтаете", — добавила Сильва.

Мохамед Хадид и Кени Сильва Фото: Instagram

Сильва также с восторгом отозвалась о своём женихе, отметив, что ей импонируют "мечты, к которым он продолжает стремиться", а также его "прекрасное сердце, необыкновенная страсть и щедрость".

По словам Сильвы, её возлюбленный поддерживает её амбиции, поощряет её мечты и позволяет ей расправить крылья, никогда не пытаясь "подрезать ей крылья".

Что касается Мохамеда, то он признался, что ценит в своей невесте "простоту, любовь к жизни и любовь к своим детям".

"Думаю, я полюбил её почти мгновенно, как только познал её сердце — увидел, насколько она прекрасна не только внешне, но и в глубине своего сердца и души", — поделился девелопер в сфере недвижимости.

Мохамед Хадид и Кени Сильва Фото: Instagram

Личная жизнь Хадида

Мохамед и Сильва начали встречаться в ноябре 2023 года.

Палестинский бизнесмен был женат дважды: сначала — на Мэри Батлер (развелись в 1992 году), а затем — на Йоланде Хадид (в браке с 1994 по 2000 год).

У Мохамеда и 62-летней Йоланды есть дочери Джиджи (31 год) и Белла (30 лет), а также сын Анвар (27 лет).

Кроме того, от брака с Батлер у него есть дочери Мариэль (46 лет) и Алана (41 год), а во время отношений с Терри Хетфилдом Даллом у него родился сын Айдан Никс (23 года).

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