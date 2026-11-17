Батько Белли та Джіджі Хадід, Мохамед, заручився з молодшою ​​на 35 років коучкою з питань розлучень Кені Сільвою і готується до третього шлюбу.

43-річна Сільва розповіла виданню Vogue Arabia під час заходу "Vogue Arabia Ball 2026: Art Edition", що освідчення відбулося в ресторані Polo Lounge у Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія, і стало для неї цілковитою несподіванкою.

Батько Белли та Джіджі Хадід одружується

За її словами, 78-річний Мохамед попросив її "гарно вдягнутися", оскільки вони збиралися щось "святкувати". Проте Сільва припустила, що йдеться лише про відзначення її професійних досягнень.

"Це був чудовий, камерний вечір — саме той момент, який я дуже ціную", — поділилася вона.

За словами жінки, їй ніколи не були потрібні грандіозні шоу чи екстравагантні жести, щоб відчувати себе коханою.

Видео дня

"Для мене завжди головне — щирість, що стоїть за ними. Іноді найпрекрасніші моменти в житті — це ті, про які ви навіть не здогадувалися, що мрієте", — додала Сільва.

Мохамед Хадід та Кені Сільва Фото: Instagram

Сільва також із захопленням відгукнулася про свого нареченого, зазначивши, що їй імпонують "мрії, до яких він продовжує прагнути", а також його "прекрасне серце, надзвичайна пристрасть і щедрість".

За словами Сільви, її коханий підтримує її амбіції, заохочує її мрії та дозволяє їй літати, ніколи не намагаючись "підрізати їй крила".

Щодо Мохамеда, то він зізнався, що цінує в нареченій "простоту, любов до життя та любов до її дітей".

"Гадаю, я полюбив її майже миттєво, щойно пізнав її серце — побачив, наскільки вона прекрасна не лише зовні, а й у глибині свого серця та душі", — поділився девелопер у сфері нерухомості.

Мохамед Хадід та Кені Сільва Фото: Instagram

Особисте життя Хадіда

Мохамед і Сільва почали зустрічатися в листопаді 2023 року.

Палестинський бізнесмен був одружений двічі: спершу — з Мері Батлер (розлучилися у 1992 році), а потім — з Йоландою Хадід (у шлюбі з 1994 по 2000 рік).

У Мохамеда та 62-річної Йоланди є доньки Джіджі (31 рік) і Белла (30 років), а також син Анвар (27 років).

Крім того, від шлюбу з Батлер у нього є доньки Маріель (46 років) і Алана (41 рік), а під час стосунків із Террі Хетфілд Далл у нього народився син Айдан Нікс (23 роки).

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У мережі ходили чутки, що американська супермодель Джіджі Хадід та голлівудський актор Бредлі Купер таємно одружилися.

Купер та Джіджі Хадід уже познайомили своїх доньок.

Раніше Фокус писав про плани зіркової пари на весілля.