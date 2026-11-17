Батько супермоделей Хадід заручився з набагато молодшою дівчиною (фото)
Батько Белли та Джіджі Хадід, Мохамед, заручився з молодшою на 35 років коучкою з питань розлучень Кені Сільвою і готується до третього шлюбу.
43-річна Сільва розповіла виданню Vogue Arabia під час заходу "Vogue Arabia Ball 2026: Art Edition", що освідчення відбулося в ресторані Polo Lounge у Беверлі-Гіллз, штат Каліфорнія, і стало для неї цілковитою несподіванкою.
Батько Белли та Джіджі Хадід одружується
За її словами, 78-річний Мохамед попросив її "гарно вдягнутися", оскільки вони збиралися щось "святкувати". Проте Сільва припустила, що йдеться лише про відзначення її професійних досягнень.
"Це був чудовий, камерний вечір — саме той момент, який я дуже ціную", — поділилася вона.
За словами жінки, їй ніколи не були потрібні грандіозні шоу чи екстравагантні жести, щоб відчувати себе коханою.
"Для мене завжди головне — щирість, що стоїть за ними. Іноді найпрекрасніші моменти в житті — це ті, про які ви навіть не здогадувалися, що мрієте", — додала Сільва.
Сільва також із захопленням відгукнулася про свого нареченого, зазначивши, що їй імпонують "мрії, до яких він продовжує прагнути", а також його "прекрасне серце, надзвичайна пристрасть і щедрість".
За словами Сільви, її коханий підтримує її амбіції, заохочує її мрії та дозволяє їй літати, ніколи не намагаючись "підрізати їй крила".
Щодо Мохамеда, то він зізнався, що цінує в нареченій "простоту, любов до життя та любов до її дітей".
"Гадаю, я полюбив її майже миттєво, щойно пізнав її серце — побачив, наскільки вона прекрасна не лише зовні, а й у глибині свого серця та душі", — поділився девелопер у сфері нерухомості.
Особисте життя Хадіда
Мохамед і Сільва почали зустрічатися в листопаді 2023 року.
Палестинський бізнесмен був одружений двічі: спершу — з Мері Батлер (розлучилися у 1992 році), а потім — з Йоландою Хадід (у шлюбі з 1994 по 2000 рік).
У Мохамеда та 62-річної Йоланди є доньки Джіджі (31 рік) і Белла (30 років), а також син Анвар (27 років).
Крім того, від шлюбу з Батлер у нього є доньки Маріель (46 років) і Алана (41 рік), а під час стосунків із Террі Хетфілд Далл у нього народився син Айдан Нікс (23 роки).
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- У мережі ходили чутки, що американська супермодель Джіджі Хадід та голлівудський актор Бредлі Купер таємно одружилися.
- Купер та Джіджі Хадід уже познайомили своїх доньок.
Раніше Фокус писав про плани зіркової пари на весілля.