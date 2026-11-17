Бывший сценарист "Квартала 95" Валерий Жидков, известный под псевдонимом "Тамбовский волк", активно выступает в США, куда он переехал на постоянное место жительства.

Юморист сделал небольшой анонс своего концерта. Он загружал в машину несколько больших упаковок с водой, мол, во время его выступления "воды не будет". Учитывая ситуацию с отключением электричества, а следовательно, и водоснабжения в Украине, эти слова звучат неоднозначно.

"Воды не будет! 3 декабря, Майами. Новая программа. Билеты по ссылке в кружке "Афиша" на главной странице Instagram или на сайте", – написал артист на своей странице в Instagram (@valeryzhidkov_official).

"А вот в чём причина отсутствия воды в магазинах Майами!" – пишут одни в комментариях.

"А когда же будет свет?" – спрашивают другие.

Еще кто-то отметил: "Да, эти две пачки тебе очень пригодятся на 90 дней".

"Когда живешь здесь уже давно и каждый год наблюдаешь за этим цирком", – смеются другие.

"Что по учетным", "Зеленского пригласил?", "Так и издеваются", – иронизируют еще во время обсуждения.

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Валерий Жидков объявил о своем концерте Фото: Instagram

В беседе с российской ведущей подкаста Ok Talks Show Валерий Жидков заявил, что нигде не чувствовал себя настолько "свободным", как за океаном. Это заявление прозвучало цинично на фоне того, что сам комик в свое время покинул Украину, даже не попрощавшись с бывшими коллегами.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Побратим Зеленского из "Квартала 95", который сбежал в США, заявил о финансовых затруднениях. "Я ни разу в жизни не чувствовал себя более свободным, несмотря на то, что у меня сейчас все очень нестабильно и с работой, и с финансами", – отметил он.

Студию "Квартал 95" серьезно затронул коррупционный скандал в энергетике, фигурантом которого является бизнесмен Тимур Миндич.

В свою очередь, офицер, основатель "Культурного десанта" Коля Серга раскритиковал работу "Квартала 95", соучредителем которого является фигурант дела "Мидас".