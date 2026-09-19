Побратим Зеленского из "Квартала 95", сбежавший в США, заявил о финансовых затруднениях

Бывший сценарист "Квартала 95" Валерий Жидков, известный под псевдонимом "Тамбовский волк", признался, что после бегства из Украины так и не смог устроиться в США — денег не хватает, а стабильной работы нет.

В беседе с российской ведущей подкаста Ok Talks Show Валерий Жидков заявил, что нигде не чувствовал себя настолько "свободным", как за океаном. Это заявление прозвучало цинично на фоне того, что сам комик в свое время покинул Украину, даже не попрощавшись с бывшими коллегами.

Разговор быстро превратился в оду американскому образу жизни — сценарист не скупился на комплименты в адрес США и нашёл немало причин, по которым местные жители, по его мнению, "лучше нас".

По словам комика, американцы якобы никогда не заморачиваются самостоятельным ремонтом бытовых вещей: мол, там всегда можно вызвать специалиста, а не выкручиваться подручными средствами из-за "бедности и разрухи".

Видео дня

"Мы безнадежно отстали", — заявил Жидков, имея в виду, очевидно, россиян, ведь сам он родился в РФ, хотя более двух десятилетий прожил в Украине.

Сценарист "Квартала 95" Валерий Жидков Фото: Instagram

Когда ведущая бросила фразу о том, что "русский русского не обманывает", "Тамбовский волк" не замедлил с ответом: "Да, наши друг друга не обманывают".

Больше всего сценариста привлекает в американцах то, что они живут преимущественно локальной повесткой дня и не слишком переживают из-за глобальных событий, в частности войны России против Украины. Именно эта отстраненность, по его словам, и стала решающим аргументом в пользу переезда.

О финансовых затруднениях и ощущении свободы Жидков говорил без прикрас: "Я ни разу в жизни не чувствовал себя более свободным, несмотря на то, что у меня сейчас всё очень нестабильно — и с работой, и с финансами".

Валерий Жидков с женой Фото: YouTube

После начала полномасштабного вторжения Жидков надолго исчез из информационного поля: он осудил агрессию России, но не делился подробностями своей личной жизни. Молчание он нарушил летом 2022 года, рассказав, что 24 февраля находился с семьёй в Киеве. Позже, по его словам, он вывез родных за границу, сам некоторое время пробыл в Закарпатье, а затем вернулся в столицу.

Впрочем, в Украине комик надолго не задержался и в конце концов тоже пересек границу — причем сделал это, ни словом не обмолвившись бывшим коллегам по "Кварталу 95".

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В 2022 году Валерий Жидков стал гражданином Украины.

Студию "Квартал 95" серьезно затронул коррупционный скандал в энергетике, фигурантом которого является бизнесмен Тимур Миндич.

В свою очередь офицер, основатель "Культурного десанта" Коля Серга раскритиковал работу "Квартала 95", соучредителем которого является фигурант дела "Мидас".