Побратим Зеленського із "Кварталу 95", який чкурнув до США, заявив про фінансову скруту

Колишній сценарист "Кварталу 95" Валерій Жидков, відомий під псевдонімом "Тамбовський вовк", зізнався, що після втечі з України так і не зумів облаштуватися в США — грошей бракує, а стабільної роботи немає.

У розмові з росіянкою-ведучою подкасту Ok Talks Show Валерій Жидков заявив, що ніде не почувався настільки "вільним", як за океаном. Заява прозвучала цинічно на тлі того, що сам комік свого часу покинув Україну, навіть не попрощавшись із колишніми колегами.

Розмова швидко перетворилася на оду американському способу життя — сценарист не пошкодував компліментів для США і знайшов чимало причин, чому місцеві мешканці, на його думку, "кращі за нас".

За словами коміка, американці нібито ніколи не морочать собі голову самостійним ремонтом побутових речей: мовляв, там завжди можна викликати фахівця, а не викручуватися підручними засобами через "бідність і розруху".

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"Ми безнадійно відстали", — заявив Жидков, маючи на увазі, вочевидь, росіян, адже сам народився в РФ, хоча понад два десятиліття прожив в Україні.

Сценарист "Кварталу 95" Валерій Жидков Фото: Instagram

Коли ведуча кинула фразу про те, що "росіянин росіянина не обманює", "Тамбовський вовк" не забарився з відповіддю: "Так, наші одне одного не надурять".

Найбільше сценариста приваблює в американцях те, що вони живуть переважно локальним порядком денним і не надто переймаються глобальними подіями, зокрема війною Росії проти України. Саме ця відстороненість, за його словами, і стала вирішальним аргументом на користь переїзду.

Про фінансову скруту та відчуття свободи Жидков говорив без прикрас: "Я жодного разу в житті не відчував себе більш вільним, незважаючи на те, що в мене зараз все дуже нестабільно і з роботою, і з фінансами".

Валерій Жидков з дружиною Фото: YouTube

Після початку повномасштабного вторгнення Жидков надовго випав з інформаційного поля: засудив агресію Росії, але деталями особистого життя не ділився. Мовчанку він порушив улітку 2022-го, розповівши, що 24 лютого перебував із родиною в Києві. Пізніше, за його словами, він вивіз рідних за кордон, сам певний час був на Закарпатті, а тоді повернувся до столиці.

Втім, в Україні комік надовго не затримався і зрештою також перетнув кордон — причому зробив це, ні словом не обмовившись колишнім колегам по "Кварталу 95".

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У 2022 році Валерій Жидков став громадянином України.

Студію "Квартал 95" серйозно зачепив корупційний скандал в енергетиці, фігурантом якого є бізнесмен Тимур Міндич.

Своєю чергою офіцер, засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга розкритикував роботу "Кварталу 95", співзасновником якого є фігурант справи "Мідас".