Колишній сценарист "Кварталу 95" Валерій Жидков, відомий під псевдонімом "Тамбовський вовк", активно виступає у США, куди виїхав на постійне місце проживання.

Гуморист зробив невеликий анонс свого концерту. Він завантажував у машину кілька великих упаковок з водою, мовляв, під час його виступу "води не буде". Враховуючи ситуацію з відключенням електрики, а відтак і водопостачання в Україні, ці слова звучать неоднозначно.

"Води не буде! 3 грудня, Маямі. Нова програма. Квитки за посиланням у колі "Афіша" на головній сторінці Instagram або на сайті", – написав артист на своїй сторінці в Instagram (@valeryzhidkov_official).

"А ось у чому причина відсутності води в магазинах Маямі!" – пишуть одні у коментарях.

"А коли вже буде світло?" – питають інші.

Ще хтось зазначив: "Так, ці 2 пачки тобі дуже знадобляться на 90 днів".

"Коли живеш тут уже давно і щороку спостерігаєш за цим цирком", – сміються наступні.

"Що по обліковим", "Зеленського запросив?", "Стібеться так", – іронізують ще під час обговорення.

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Валерій Жидков зробив анонс свого концерту Фото: Instagram

У розмові з росіянкою-ведучою подкасту Ok Talks Show Валерій Жидков заявив, що ніде не почувався настільки "вільним", як за океаном. Заява прозвучала цинічно на тлі того, що сам комік свого часу покинув Україну, навіть не попрощавшись із колишніми колегами.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Побратим Зеленського із "Кварталу 95", який чкурнув до США, заявив про фінансову скруту. "Я жодного разу в житті не відчував себе більш вільним, незважаючи на те, що в мене зараз все дуже нестабільно і з роботою, і з фінансами", – зазначив він.

Студію "Квартал 95" серйозно зачепив корупційний скандал в енергетиці, фігурантом якого є бізнесмен Тимур Міндич.

Своєю чергою, офіцер, засновник "Культурного десанту" Коля Сєрга розкритикував роботу "Кварталу 95", співзасновником якого є фігурант справи "Мідас".