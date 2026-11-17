16 ноября сеть взбудоражила новость: новым Джеймсом Бондом стал актёр Роберт Паттинсон. Однако ни один фильм об агенте 007 невозможно представить без "девушки Бонда" — за десятилетия эту роль успели сыграть немало актрис.

Главными претендентками на роль девушки Бонда стали Сидни Свини, Маргарет Кволли, модель Кендалл Дженнер и певица Дуа Липа. Именно одна из них может составить компанию 40-летнему Роберту Паттинсону в новой картине. Об этом сообщает The Daily Mail.

Сидни Свини

Имя Сидни Свини попало в список претенденток после того, как она получила положительный отзыв от одной из бывших "девушек Бонда".

Трина Паркс, которая вошла в историю как первая афроамериканская актриса, сыгравшая роль "девушки Бонда", заявила, что 29-летняя Сидни прекрасно справилась бы с этим образом. По словам звезды, Бонду нужна женщина, которая "уверенно владеет своей сексуальностью".

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Ранее в одном из интервью Паркс отметила: "Сидни обладает разносторонним актерским опытом и, по сути, уверенно владеет своей сексуальной идентичностью. Она не только талантливая актриса — она отличается классическим голливудским стилем и изысканностью, что прекрасно работает как для её проектов, так и для её личного бренда".

Слухи о том, что Сидни может сыграть роль "девушки Бонда", появились ещё в прошлом году, когда она посетила свадьбу главы компании Amazon Джеффа Безоса.

Компания миллиардера приобрела права на культовую шпионскую франшизу в начале 2026 года и уже объявила, что режиссером нового фильма об агенте 007 станет Дени Вильнёв.

Сидни Свини Фото: Instagram

Майя Джама

Недавно Джама покинула пост ведущей шоу "Остров любви" после подписания крупного контракта с Netflix. Поэтому неудивительно, что её имя фигурирует среди претенденток на роль "девушки Бонда".

32-летняя телеведущая в этом году решила попробовать себя в актёрстве и готовится покорить Голливуд. Она также будет сотрудничать с Netflix в рамках соглашения, предусматривающего работу над несколькими проектами, и уже подписала контракт с крупным американским агентством William Morris Endeavor.

Майя Джама Фото: Instagram

Кендалл Дженнер

Супермодель вошла в список фавориток на роль следующей "девушки Бонда" — и это после того, как она заявила о планах уйти из модельного бизнеса ради кардинально другой сферы деятельности.

Учитывая успех её бренда и впечатляющий послужной список в модельном бизнесе, неудивительно, что 31-летняя Кендалл решила попробовать свои силы в новой сфере.

К тому же в прошлом году Кендалл заявила, что является поклонницей агента 007: на грандиозной вечеринке по случаю дня рождения своей матери Крис Дженнер, устроенной в стиле Джеймса Бонда, она появилась в образе "девушки Бонда" в роскошном рубиново-красном платье.

Кендалл Дженнер Фото: Instagram

Маргарет Кволли

Кволли также входит в число главных претенденток. У американской актрисы высокие шансы получить роль "девушки Бонда". Её популярность стремительно возросла после успешного выступления в рамках музыкального трибьюта, посвящённого Джеймсу Бонду, на церемонии вручения премии "Оскар" в 2025 году.

Маргарет Кволли Фото: Instagram

Симон Эшли

Эшли также проявила интерес, отметив, что была бы рада сыграть "девушку Бонда", если бы получила соответствующее предложение от продюсеров. Британская актриса приобрела популярность благодаря роли в сериале Netflix "Бриджертоны", а в начале этого года снялась в фильме "Дьявол носит Prada 2".

Симон Эшли Фото: Instagram

Мишель Киган

В 2024 году Киган была фавориткой букмекеров на роль "девушки Бонда". 39-летняя Мишель обрела мировую славу после главной роли в драме Netflix "Первая последняя ложь", где она сыграла бывшую пилотку спецподразделения Майю Стерн.

Мишель Киган Фото: Instagram

Дуа Липа

Её муж, Каллум Тернер, был одним из главных претендентов на роль агента 007, но уступил Роберту. Говорят, что Дуа Липа очень хочет принять участие в шпионском фильме. Она уже попробовала себя в актёрстве, сыграв вместе с Генри Кавиллом в фильме "Аргайл", а также запомнилась ролью русалки в фильме "Барби".

Кроме того, Дуа была фавориткой на исполнение песни к предыдущему фильму о Бонде, но уступила Билли Айлиш с композицией "No Time To Die".

Тогда она уверяла, что никаких переговоров с создателями фильма не было. Она сказала: "О боже, я бы очень хотела принять участие в проекте о Бонде! Мне бы этого ужасно хотелось. Мне пока не предлагали, но я была бы очень рада".

Дуа Липа Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Король Великобритании Чарльз III прокомментировал утверждение Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда, ограничившись всего несколькими словами.

В официальных аккаунтах "Джеймса Бонда" в социальных сетях появилось фото Роберта Паттинсона в роли Джеймса Бонда.

Кстати, 14 ноября голливудской актрисе с украинскими корнями Ольге Куриленко исполнилось 47 лет. Знаменитость известна рядом фильмов, в частности, она сыграла девушку Джеймса Бонда в одной из частей "Квант милосердия".