Кто может стать новой девушкой Джеймса Бонда: список главных претенденток-красавиц (фото)
16 ноября сеть взбудоражила новость: новым Джеймсом Бондом стал актёр Роберт Паттинсон. Однако ни один фильм об агенте 007 невозможно представить без "девушки Бонда" — за десятилетия эту роль успели сыграть немало актрис.
Главными претендентками на роль девушки Бонда стали Сидни Свини, Маргарет Кволли, модель Кендалл Дженнер и певица Дуа Липа. Именно одна из них может составить компанию 40-летнему Роберту Паттинсону в новой картине. Об этом сообщает The Daily Mail.
Сидни Свини
Имя Сидни Свини попало в список претенденток после того, как она получила положительный отзыв от одной из бывших "девушек Бонда".
Трина Паркс, которая вошла в историю как первая афроамериканская актриса, сыгравшая роль "девушки Бонда", заявила, что 29-летняя Сидни прекрасно справилась бы с этим образом. По словам звезды, Бонду нужна женщина, которая "уверенно владеет своей сексуальностью".
Ранее в одном из интервью Паркс отметила: "Сидни обладает разносторонним актерским опытом и, по сути, уверенно владеет своей сексуальной идентичностью. Она не только талантливая актриса — она отличается классическим голливудским стилем и изысканностью, что прекрасно работает как для её проектов, так и для её личного бренда".
Слухи о том, что Сидни может сыграть роль "девушки Бонда", появились ещё в прошлом году, когда она посетила свадьбу главы компании Amazon Джеффа Безоса.
Компания миллиардера приобрела права на культовую шпионскую франшизу в начале 2026 года и уже объявила, что режиссером нового фильма об агенте 007 станет Дени Вильнёв.
Майя Джама
Недавно Джама покинула пост ведущей шоу "Остров любви" после подписания крупного контракта с Netflix. Поэтому неудивительно, что её имя фигурирует среди претенденток на роль "девушки Бонда".
32-летняя телеведущая в этом году решила попробовать себя в актёрстве и готовится покорить Голливуд. Она также будет сотрудничать с Netflix в рамках соглашения, предусматривающего работу над несколькими проектами, и уже подписала контракт с крупным американским агентством William Morris Endeavor.
Кендалл Дженнер
Супермодель вошла в список фавориток на роль следующей "девушки Бонда" — и это после того, как она заявила о планах уйти из модельного бизнеса ради кардинально другой сферы деятельности.
Учитывая успех её бренда и впечатляющий послужной список в модельном бизнесе, неудивительно, что 31-летняя Кендалл решила попробовать свои силы в новой сфере.
К тому же в прошлом году Кендалл заявила, что является поклонницей агента 007: на грандиозной вечеринке по случаю дня рождения своей матери Крис Дженнер, устроенной в стиле Джеймса Бонда, она появилась в образе "девушки Бонда" в роскошном рубиново-красном платье.
Маргарет Кволли
Кволли также входит в число главных претенденток. У американской актрисы высокие шансы получить роль "девушки Бонда". Её популярность стремительно возросла после успешного выступления в рамках музыкального трибьюта, посвящённого Джеймсу Бонду, на церемонии вручения премии "Оскар" в 2025 году.
Симон Эшли
Эшли также проявила интерес, отметив, что была бы рада сыграть "девушку Бонда", если бы получила соответствующее предложение от продюсеров. Британская актриса приобрела популярность благодаря роли в сериале Netflix "Бриджертоны", а в начале этого года снялась в фильме "Дьявол носит Prada 2".
Мишель Киган
В 2024 году Киган была фавориткой букмекеров на роль "девушки Бонда". 39-летняя Мишель обрела мировую славу после главной роли в драме Netflix "Первая последняя ложь", где она сыграла бывшую пилотку спецподразделения Майю Стерн.
Дуа Липа
Её муж, Каллум Тернер, был одним из главных претендентов на роль агента 007, но уступил Роберту. Говорят, что Дуа Липа очень хочет принять участие в шпионском фильме. Она уже попробовала себя в актёрстве, сыграв вместе с Генри Кавиллом в фильме "Аргайл", а также запомнилась ролью русалки в фильме "Барби".
Кроме того, Дуа была фавориткой на исполнение песни к предыдущему фильму о Бонде, но уступила Билли Айлиш с композицией "No Time To Die".
Тогда она уверяла, что никаких переговоров с создателями фильма не было. Она сказала: "О боже, я бы очень хотела принять участие в проекте о Бонде! Мне бы этого ужасно хотелось. Мне пока не предлагали, но я была бы очень рада".
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Король Великобритании Чарльз III прокомментировал утверждение Роберта Паттинсона на роль Джеймса Бонда, ограничившись всего несколькими словами.
- В официальных аккаунтах "Джеймса Бонда" в социальных сетях появилось фото Роберта Паттинсона в роли Джеймса Бонда.
Кстати, 14 ноября голливудской актрисе с украинскими корнями Ольге Куриленко исполнилось 47 лет. Знаменитость известна рядом фильмов, в частности, она сыграла девушку Джеймса Бонда в одной из частей "Квант милосердия".