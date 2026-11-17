16 листопада мережу сколихнула новина: новим Джеймсом Бондом став актор Роберт Паттінсон. Проте жоден фільм про агента 007 неможливо уявити без "дівчини Бонда" — за десятиліття цю роль встигли зіграти чимало артисток.

Головними претендентками на роль дівчини Бонда стали Сідні Свіні, Марґарет Кволлі, модель Кендалл Дженнер та співачка Дуа Ліпа. Саме хтось із них може скласти компанію 40-річному Роберту Паттінсону у новій стрічці. Про це повідомляє The Daily Mail.

Сідні Свіні

Ім’я Сідні Свіні потрапило до списку претенденток після того, як вона отримала схвальний відгук від однієї з колишніх "дівчат Бонда".

Тріна Паркс, яка увійшла в історію як перша афроамериканська акторка в ролі "дівчини Бонда", заявила, що 29-річна Сідні чудово впоралася б із цим образом. За словами зірки, Бонду потрібна жінка, яка "впевнено володіє власною сексуальністю".

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Раніше в одному з інтерв’ю Паркс зазначила: "Сідні має різноплановий акторський досвід і, по суті, впевнено володіє своєю сексуальною ідентичністю. Вона не лише талановита акторка — вона вирізняється класичним голлівудським стилем і вишуканістю, що чудово працює як для її проєктів, так і для її особистого бренду".

Чутки про те, що Сідні може зіграти роль "дівчини Бонда", з’явилися ще минулого року, коли вона відвідала весілля голови компанії Amazon Джеффа Безоса.

Компанія мільярдера придбала права на культову шпигунську франшизу на початку 2026-го і вже оголосила, що режисером нового фільму про агента 007 стане Дені Вільнев.

Сідні Свіні Фото: Instagram

Майя Джама

Нещодавно Джама залишила посаду ведучої шоу "Острів кохання" після підписання масштабного контракту з Netflix. Тож не дивно, що її ім’я фігурує серед претенденток на роль "дівчини Бонда".

32-річна телеведуча цього року вирішила спробувати себе в акторстві й готується підкорити Голлівуд. Вона також співпрацюватиме із Netflix у межах угоди, що передбачає роботу над кількома проєктами, і вже підписала контракт із великим американським агентством William Morris Endeavor.

Майя Джама Фото: Instagram

Кендалл Дженнер

Супермодель увійшла до списку фавориток на роль наступної "дівчини Бонда" — і це після того, як вона заявила про плани залишити модельний бізнес заради кардинально іншої сфери діяльності.

Враховуючи успіх її бренду та вражаючий послужний список у моделінгу, не дивно, що 31-річна Кендалл вирішила спробувати свої сили в новій галузі.

До того ж, минулого року Кендалл заявила, що є шанувальницею агента 007: на грандіозній вечірці з нагоди дня народження своєї матері Кріс Дженнер, влаштованій у стилі Джеймса Бонда, вона з’явилася в образі "дівчини Бонда" у розкішній рубіново-червоній сукні.

Кендалл Дженнер Фото: Instagram

Марґарет Кволлі

Кволлі також входить до числа головних претенденток. Американська акторка має високі шанси отримати роль "дівчини Бонда". Її популярність стрімко зросла після успішного виступу під час музичного триб’юту, присвяченого Джеймсу Бонду, на церемонії вручення премії "Оскар" у 2025 році.

Марґарет Кволлі Фото: Instagram

Симон Ешлі

Ешлі також виявила зацікавленість, зазначивши, що була б рада зіграти "дівчину Бонда", якби отримала відповідну пропозицію від продюсерів. Британська акторка здобула популярність завдяки ролі в серіалі Netflix "Бріджертони", а на початку цього року знялася у фільмі "Диявол носить Prada 2".

Симон Ешлі Фото: Instagram

Мішель Кіган

У 2024 році Кіган була фавориткою букмекерів на роль "дівчини Бонда". 39-річна Мішель здобула світову славу після головної ролі в драмі Netflix "Перша остання брехня", де вона зіграла колишню пілотку спецпідрозділу Майю Стерн.

Мішель Кіган Фото: Instagram

Дуа Ліпа

Її чоловік, Каллум Тернер, був одним із головних претендентів на роль агента 007, але поступився Роберту. Подейкують, що Дуа Ліпа дуже хоче долучитися до шпигунської стрічки. Вона вже спробувала себе в акторстві, зігравши разом із Генрі Кавіллом у стрічці "Аргайл", а також запам’яталася роллю русалки у фільмі "Барбі".

Крім цього, Дуа була фавориткою на виконання пісні до попереднього фільму про Бонда, але поступилася Біллі Айліш із композицією "No Time To Die".

Тоді вона запевняла, що жодних переговорів із творцями стрічки не було. Вона сказала: "О боже, я б дуже хотіла взяти участь у проєкті про Бонда! Мені б цього страшенно хотілося. Мені поки що не пропонували, але я була б дуже рада".

Дуа Ліпа Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

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