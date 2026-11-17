Испанский бренд сделал ставку на кампанию против алгоритмического совершенства, а в качестве героини выбрал ту, которая уже давно отказывается жить по чужому сценарию.

Вивиан Уилсон, трансгендерная дочь Илона Маска, стала лицом осенне-зимней кампании Desigual FW26 под названием Born to Disobey ("Рожденные, чтобы не подчиняться"). В ролике она выгуливает гуманоидного робота DESI 84, использует его грудь в качестве подставки для гольфа и ставит перед ним задачи, для которых у машины нет готовых алгоритмов: флиртовать, импровизировать, правильно произнести название бренда.

Робот не справляется. В конце концов он бьётся головой о стену, а Уилсон тем временем читает пьесу Карела Чапека "R.U.R." 1920 года, где впервые появилось слово "робот".

Вивиан Уилсон стала лицом осенне-зимней кампании Desigual FW26 Фото: YouTube

Имя робота, фигурирующего в рекламе, отсылает к году основания компании: Desigual была основана в Барселоне в 1984 году. Есть и ироничная деталь: роль робота исполнил не механизм, а живой человек, который изучал видео с гуманоидами, чтобы выглядеть искусственно. Это должно было доказать, что имитация не равна воображению.

Видео дня

Дочь Маска "подколола" отца

Контекст этой истории очевиден. Уилсон уже давно находится в конфликте со своим отцом, Илоном Маском, критикует его политические взгляды, а силуэт робота в ролике невольно напоминает Optimus от Tesla.

Дочь Маска "подколола" отца Фото: YouTube

Впрочем, авторы материала предупреждают: сводить кампанию к "дочери, дразнящей отца", означает повторять ту ошибку, от которой Уилсон пытается уйти. Она уже успела появиться на обложке Teen Vogue, сняться в клипе группы KATSEYE и пройти по подиуму Gucci в Милане. Её жизненный девиз – "Будьте нелепыми, дикими и немного неряшливыми!".

Авторы считают скептицизм Уилсона в отношении влияния искусственного интеллекта на творческие профессии искренним, и именно это спасает кампанию от обвинений в коммерциализации протеста.

Напоминаем, что ранее Фокус сообщал:

Вивиан Уилсон стала лицом новой рекламной кампании бренда Savage X Fenty. Её участие в съемках не осталось незамеченным: пользователи соцсетей активно обсуждают эту новость.

Старшая дочь Илона Маска от первого брака с канадской писательницей Джастин Маск начала карьеру модели: она снялась в рекламе бренда нижнего белья Tomboyx.

Также сообщалось, что Вивиан намеревалась покинуть США после победы Трампа на выборах.