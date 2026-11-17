Іспанський бренд зробив ставку на кампанію проти алгоритмічної досконалості, а героїнею обрав ту, яка давно відмовляється жити за чужим сценарієм.

Вівіан Вілсон, трансгендерна дочка Ілона Маска, стала обличчям осінньо-зимової кампанії Desigual FW26 під назвою Born to Disobey ("Народжені не коритися"). У ролику вона вигулює гуманоїдного робота DESI 84, використовує його груди як підставку для гольфу і дає йому завдання, до яких у машини немає готових алгоритмів: фліртувати, імпровізувати, правильно вимовити назву бренду.

Робот не справляється. Урешті він б'ється головою об стіну, а Вілсон тим часом читає п'єсу Карела Чапека R.U.R. 1920 року, де вперше з'явилося слово "робот".

Вівіан Вілсон стала обличчям осінньо-зимової кампанії Desigual FW26 Фото: YouTube

Ім'я робота, що фігурує у рекламі, відсилає до року заснування компанії: Desigual постала в Барселоні 1984-го. Є й іронічна деталь: роль робота виконав не механізм, а жива людина, яка вивчала відео з гуманоїдами, щоб виглядати штучно. Це мало довести ідею, що імітація не дорівнює уяві.

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Дочка Маска "підколола" батька

Контекст у цієї історії очевидний. Вілсон давно перебуває у конфлікті з батьком, Ілоном Маском, критикує його політичні погляди, а силует робота в ролику мимоволі нагадує Optimus від Tesla.

Дочка Маска "підколола" батька Фото: YouTube

Втім, автори матеріалу застерігають: зводити кампанію до "доньки, яка дражнить батька", означає повторювати помилку, від якої Вілсон намагається піти. Вона вже встигла з'явитися на обкладинці Teen Vogue, зніматися у кліпі гурту KATSEYE та пройтися подіумом Gucci у Мілані. Її життєве гасло – "Будьте безглуздими, дикими і трохи неохайними!".

Скепсис Вілсон щодо впливу штучного інтелекту на творчі професії автори вважають щирим, і саме це рятує кампанію від звинувачень у комерціалізації протесту.

Нагадуємо, що раніше Фокус розповідав:

Вівіан Вілсон з'явилася в ролі обличчя нової рекламної кампанії бренду Savage X Fenty. Її участь у зйомках не залишилася непоміченою: користувачі соцмереж жваво обговорюють цю новину.

Старша дочка Ілона Маска від першого шлюбу з канадською письменницею Джастін Маск почала кар'єру моделі: вона знялася в рекламі бренду нижньої білизни Tomboyx.

Також повідомлялося, що Вівіан мала намір залишити США після перемоги Трампа на виборах.