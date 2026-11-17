Популярный украинский дизайнер Андре Тан назвал вещи из масс-маркета, которые будут выглядеть как минимум на 1000 долларов, хотя стоят значительно дешевле. Иногда вещь за несколько десятков евро может выглядеть гораздо роскошнее, чем дизайнерская покупка с несколькими нулями на ценнике.

Сегодня стиль — это не количество денег, а умение правильно их тратить. Об этом модельер заявил на своей странице в Instagram (andre_tan_official).

Классический пиджак

Четкие красивые плечи, качественная плотная ткань, минимум декора — и никто не догадается, что вы купили жакет на распродаже, а не в Париже.

Классический пиджак Фото: Instagram

Широкие костюмные брюки

Высокая посадка, правильная длина и качественная ткань — залог стопроцентного успеха. Такие брюки могут визуально удлинить ваши ноги и придать им роскошный вид.

Широкие костюмные брюки Фото: Instagram

Красивая рубашка

Рубашка должна быть из плотного хлопка, а не такой, через которую просвечивает нижнее белье. Такая одежда всегда будет выглядеть дорого.

Красивая рубашка Фото: Instagram

Темные джинсы без потертостей

Прямые лаконичные джинсы без дыр сейчас в тренде. Джинсы не должны выглядеть так, будто вы убегали от трёх собак, — пошутил Андре Тан.

Видео дня

Темные джинсы без потертостей Фото: Instagram

Сумка в стиле минимализма

Четкие формы, аккуратная фурнитура, никаких огромных логотипов — это настоящая классика и безупречный вкус. Дизайнер подчеркнул, что стиль — это не количество денег, а умение их правильно тратить.

Сумка в стиле минимализма Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Украинским модницам следует помнить одну важную вещь: черный цвет — это классика, но не приговор. Поэтому Андре Тан поделился трендовыми оттенками зимы 2027 года, которые заменят привычный черный в гардеробе каждой.

Также дизайнер рассказал о модных сумках на холодное время года. Они будут выглядеть роскошно и подойдут даже к пуховику.

Кстати, украинские модницы уже ищут стильную обувь на зиму 2026/2027. Известный модельер дал советы по выбору сапог, которые можно сочетать с любым нарядом. Кроме того,