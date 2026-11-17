Просто, но дорого: вещи из масс-маркета, в которых вы будете выглядеть на миллион (фото)
Популярный украинский дизайнер Андре Тан назвал вещи из масс-маркета, которые будут выглядеть как минимум на 1000 долларов, хотя стоят значительно дешевле. Иногда вещь за несколько десятков евро может выглядеть гораздо роскошнее, чем дизайнерская покупка с несколькими нулями на ценнике.
Сегодня стиль — это не количество денег, а умение правильно их тратить. Об этом модельер заявил на своей странице в Instagram (andre_tan_official).
Классический пиджак
Четкие красивые плечи, качественная плотная ткань, минимум декора — и никто не догадается, что вы купили жакет на распродаже, а не в Париже.
Широкие костюмные брюки
Высокая посадка, правильная длина и качественная ткань — залог стопроцентного успеха. Такие брюки могут визуально удлинить ваши ноги и придать им роскошный вид.
Красивая рубашка
Рубашка должна быть из плотного хлопка, а не такой, через которую просвечивает нижнее белье. Такая одежда всегда будет выглядеть дорого.
Темные джинсы без потертостей
Прямые лаконичные джинсы без дыр сейчас в тренде. Джинсы не должны выглядеть так, будто вы убегали от трёх собак, — пошутил Андре Тан.
Сумка в стиле минимализма
Четкие формы, аккуратная фурнитура, никаких огромных логотипов — это настоящая классика и безупречный вкус. Дизайнер подчеркнул, что стиль — это не количество денег, а умение их правильно тратить.
Напомним, ранее Фокус писал, что:
- Украинским модницам следует помнить одну важную вещь: черный цвет — это классика, но не приговор. Поэтому Андре Тан поделился трендовыми оттенками зимы 2027 года, которые заменят привычный черный в гардеробе каждой.
- Также дизайнер рассказал о модных сумках на холодное время года. Они будут выглядеть роскошно и подойдут даже к пуховику.
Кстати, украинские модницы уже ищут стильную обувь на зиму 2026/2027. Известный модельер дал советы по выбору сапог, которые можно сочетать с любым нарядом. Кроме того,