Популярний український дизайнер Андре Тан назвав речі із мас-маркету, які матимуть вигляд мінімум на 1000 доларів, хоча коштують значно дешевше. Іноді річ за кілька десятків євро може виглядати значно розкішніше, ніж дизайнерська покупка з кількома нулями на ціннику.

На сьогодні стиль – це не про кількість грошей, а вміння їх правильно витрачати. Про це модельєр заявив на своїй сторінці в Instagram (andre_tan_official).

Класичний жакет

Чіткі гарні плечі, якісна цупка тканина, мінімум декору і ніхто не здогадається, що ви купили жакет на розпродажі, а не в Парижі.

Класичний жакет Фото: Instagram

Широкі костюмні штани

Висока посадка, правильна довжина і гарна тканина – це залог стовідсоткового успіху. Такі штани можуть зробити ваші ноги довшими і розкішнішими.

Широкі костюмні штани Фото: Instagram

Гарна сорочка

Сорочка має бути із щільної бавовни, а не такою, скрізь яку видно спідню білизну. Такий елемент одягу завжди виглядатиме дорого.

Гарна сорочка Фото: Instagram

Темні джинси без потертостей

Прямі лаконічні джинси без дірок зараз у тренді. Джинси не повинні виглядати так, ніби ви тікали від трьох собак, пожартував Андре Тан.

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Темні джинси без потертостей Фото: Instagram

Мінімалістична сумка

Чітка форма, акуратна фурнітура, жодних величезних логотипів – це справжня класика і бездоганний смак. Дизайнер наголосив, що стиль – це не кількість грошей, а вміння їх правильно витрачати.

Мінімалістична сумка Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Українські модниці мають пам’ятати важливу річ: чорний колір – це класика, але не вирок. Тому Андре Тан поділився трендовими відтінками зими 2027, які замінять звичний чорний у гардеробі кожної.

Також дизайнер поділився трендовими сумками на холодну пору року. Вони матимуть розкішний вигляд і пасуватимуть навіть до пуховика.

До речі, українські модниці вже в пошуку стильного взуття на зиму 2026/2027. Відомий модельєр дав поради щодо вибору чоботів, які можна поєднувати з будь-яким вбранням.Крім того,