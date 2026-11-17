Жена Степана Гиги вышла на связь: как она выглядит (фото)
Вдова народного артиста Украины Степана Гиги Светлана Дуда в день рождения певца сделала трогательное признание — покойному музыканту могло исполниться 67 лет.
Светлана опубликовала на своей странице в Instagram архивную фотографию с любимым.
Вдова Степана Гиги сделала заявление
"День, который подарил мне любящего, настоящего и родного мужа… Я счастлива и горжусь тем, что судьба подобрала именно его для меня", — отметила женщина.
Светлану Дуду называют последней "тайной" избранницей Степана Гиги. По данным СМИ, пара была вместе около пяти лет. При этом сам Степан Петрович не афишировал эти отношения.
Что касается Светланы, то она довольно активна в Instagram — часто публикует свои фото и показывает, как навещает могилу мужа во Львове.
Умер Степан Гига
О смерти легендарного артиста стало известно 12 декабря прошлого года. До этого он некоторое время находился в больнице. Ходили слухи, что певцу ампутировали ногу и он впал в кому. Команда артиста тогда опровергала это.
19 ноября представители Степана Гиги сообщили, что ему срочно сделали операцию и он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Народного артиста похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- В день рождения народного артиста Украины родные посвятили ему трогательные обращения.
- Дети покойного певца оказались в центре публичного скандала. Степана-младшего и Квитославу обвиняли в несоблюдении данного слова.
Фокус рассказал о том, что известно о семье Степана Гиги.