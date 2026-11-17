Вдова народного артиста Украины Степана Гиги Светлана Дуда в день рождения певца сделала трогательное признание — покойному музыканту могло исполниться 67 лет.

Светлана опубликовала на своей странице в Instagram архивную фотографию с любимым.

Вдова Степана Гиги сделала заявление

"День, который подарил мне любящего, настоящего и родного мужа… Я счастлива и горжусь тем, что судьба подобрала именно его для меня", — отметила женщина.

Светлану Дуду называют последней "тайной" избранницей Степана Гиги. По данным СМИ, пара была вместе около пяти лет. При этом сам Степан Петрович не афишировал эти отношения.

Степан Гига с женой Светланой Фото: Instagram

Что касается Светланы, то она довольно активна в Instagram — часто публикует свои фото и показывает, как навещает могилу мужа во Львове.

Вдова Степана Гиги Фото: Instagram

Умер Степан Гига

О смерти легендарного артиста стало известно 12 декабря прошлого года. До этого он некоторое время находился в больнице. Ходили слухи, что певцу ампутировали ногу и он впал в кому. Команда артиста тогда опровергала это.

Видео дня

19 ноября представители Степана Гиги сообщили, что ему срочно сделали операцию и он находится в тяжелом, но стабильном состоянии. Народного артиста похоронили на Лычаковском кладбище во Львове.

Напомним, Фокус ранее писал, что:

В день рождения народного артиста Украины родные посвятили ему трогательные обращения.

Дети покойного певца оказались в центре публичного скандала. Степана-младшего и Квитославу обвиняли в несоблюдении данного слова.

Фокус рассказал о том, что известно о семье Степана Гиги.