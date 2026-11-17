Вдова народного артиста України Степана Гіги Світлана Дуда в день народження співака зробила зворушливе зізнання — покійному музиканту могло виповнитися 67 років.

Світлана поділилася архівною фотографією з коханим на своїй сторінці в Instagram.

Вдова Степана Гіги зробила заяву

"День, який подарував мені люблячого, справжнього й рідного чоловіка… Я щаслива й пишаюся, що доля знайшла саме його для мене", — зазначила жінка.

Світлану Дуду називають останньою "таємною" обраницею Степана Гіги. За інформацією медіа, пара була разом близько п’яти років. При цьому сам Степан Петрович не афішував ці стосунки.

Степан Гіга з дружиною Світланою Фото: Instagram

Щодо Світлани, то вона доволі активна в Instagram — часто виставляє свої фото та показує, як відвідує могилу чоловіка у Львові.

Вдова Степана Гіги Фото: Instagram

Помер Степан Гіга

Про смерть легендарного артиста стало відомо 12 грудня минулого року. До цього він певний час перебував у лікарні. Ходили чутки, що співаку ампутували ногу та він впав у кому. Команда артиста тоді заперечувала це.

Видео дня

19 листопада представники Степана Гіги повідомили, що його терміново прооперували й він перебуває у важкому, але стабільному стані. Поховали народного артиста на Личаківському кладовищі у Львові.

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

У день народження народного артиста України рідні присвятили йому зворушливі звернення.

Діти покійного співака втрапили у публічний скандал. Степана-меншого та Квітославу звинувачували в недотриманні свого слова.

Фокус розповідав, що відомо про родину Степана Гіги.