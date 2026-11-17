Дружина Степана Гіги вийшла на звʼязок: як вона виглядає (фото)
Вдова народного артиста України Степана Гіги Світлана Дуда в день народження співака зробила зворушливе зізнання — покійному музиканту могло виповнитися 67 років.
Світлана поділилася архівною фотографією з коханим на своїй сторінці в Instagram.
Вдова Степана Гіги зробила заяву
"День, який подарував мені люблячого, справжнього й рідного чоловіка… Я щаслива й пишаюся, що доля знайшла саме його для мене", — зазначила жінка.
Світлану Дуду називають останньою "таємною" обраницею Степана Гіги. За інформацією медіа, пара була разом близько п’яти років. При цьому сам Степан Петрович не афішував ці стосунки.
Щодо Світлани, то вона доволі активна в Instagram — часто виставляє свої фото та показує, як відвідує могилу чоловіка у Львові.
Помер Степан Гіга
Про смерть легендарного артиста стало відомо 12 грудня минулого року. До цього він певний час перебував у лікарні. Ходили чутки, що співаку ампутували ногу та він впав у кому. Команда артиста тоді заперечувала це.
19 листопада представники Степана Гіги повідомили, що його терміново прооперували й він перебуває у важкому, але стабільному стані. Поховали народного артиста на Личаківському кладовищі у Львові.
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- У день народження народного артиста України рідні присвятили йому зворушливі звернення.
- Діти покійного співака втрапили у публічний скандал. Степана-меншого та Квітославу звинувачували в недотриманні свого слова.
Фокус розповідав, що відомо про родину Степана Гіги.