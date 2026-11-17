Дочь Моники Беллуччи, которую скрывали от публики, нашла работу (фото)
Известная итальянская актриса Моника Беллуччи показала свою 16-летнюю дочь Леони от французского актёра Венсана Касселя.
Раньше Леони находилась в тени своей старшей сестры Девы. Впрочем, теперь девушка строит собственную карьеру.
Беллуччи показала свою дочь
Звездная мама похвасталась карьерными успехами своей младшей дочери.
В Instagram звезда фильма "Малена" объявила, что Леони стала лицом известного французского дома Roger Vivier, специализирующегося на создании роскошной обуви, сумок и аксессуаров для женщин.
Моника показала результат рекламной фотосессии дочери. Леони примерила несколько образов. Дочь Беллуччи и Касселя позировала в чёрном платье и рубашке. Образ Леони дополнила сумочкой и обувью с зебровским принтом.
Кроме того, младшая дочь Моники Беллуччи надела элегантный наряд с длинной юбкой и жилеткой.
Старшая дочь Беллуччи
Старшая дочь Моники и её бывшего мужа Венсана Касселя — Дева — родилась 12 сентября 2004 года. Она пошла по стопам матери — работает моделью и актрисой. Уже в подростковом возрасте юная звезда подписала контракт с Dolce&Gabbana. Также старшая дочь Беллуччи и Касселя появляется на обложках глянцевых журналов и участвует в модных показах.
К тому же Дева снялась в сериале Netflix "Гепард".
Напомним, Фокус ранее писал, что:
- Дева Кассель появилась на публике со своим бойфрендом, 26-летним итальянским актёром Саулом Нанни.
- 21-летняя итало-французская модель и актриса посетила показ Dior в качестве давнего посла бренда.
Леони, которая скрывалась от внимания публики, открыла показ Dolce&Gabbana в Италии.