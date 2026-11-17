Известная итальянская актриса Моника Беллуччи показала свою 16-летнюю дочь Леони от французского актёра Венсана Касселя.

Раньше Леони находилась в тени своей старшей сестры Девы. Впрочем, теперь девушка строит собственную карьеру.

Беллуччи показала свою дочь

Звездная мама похвасталась карьерными успехами своей младшей дочери.

В Instagram звезда фильма "Малена" объявила, что Леони стала лицом известного французского дома Roger Vivier, специализирующегося на создании роскошной обуви, сумок и аксессуаров для женщин.

Леони Кассель Фото: Instagram/Monica Bellucci

Моника показала результат рекламной фотосессии дочери. Леони примерила несколько образов. Дочь Беллуччи и Касселя позировала в чёрном платье и рубашке. Образ Леони дополнила сумочкой и обувью с зебровским принтом.

Кроме того, младшая дочь Моники Беллуччи надела элегантный наряд с длинной юбкой и жилеткой.

Видео дня

Леони Кассель Фото: Instagram/Monica Bellucci

Старшая дочь Беллуччи

Старшая дочь Моники и её бывшего мужа Венсана Касселя — Дева — родилась 12 сентября 2004 года. Она пошла по стопам матери — работает моделью и актрисой. Уже в подростковом возрасте юная звезда подписала контракт с Dolce&Gabbana. Также старшая дочь Беллуччи и Касселя появляется на обложках глянцевых журналов и участвует в модных показах.

К тому же Дева снялась в сериале Netflix "Гепард".

Напомним, Фокус ранее писал, что:

Дева Кассель появилась на публике со своим бойфрендом, 26-летним итальянским актёром Саулом Нанни.

21-летняя итало-французская модель и актриса посетила показ Dior в качестве давнего посла бренда.

Леони, которая скрывалась от внимания публики, открыла показ Dolce&Gabbana в Италии.