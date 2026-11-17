Дочка Моніки Беллуччі, яку ховали від публіки, знайшла роботу (фото)
Італійська знаменита акторка Моніка Беллуччі показала свою 16-річну доньку Леоні від французького актора Венсана Касселя.
Раніше Леоні була в тіні своєї старшої сестри Деви. Втім, тепер дівчина будує власну карʼєру.
Беллуччі показала свою дочку
Зіркова мама похизувалася кар’єрними успіхами своєї молодшої донечки.
В Instagram зірка фільму "Малена" оголосила, що Леоні стала рекламним обличчям відомого французького дому Roger Vivier, який спеціалізується на створенні люксового взуття, сумок та аксесуарів для жінок.
Моніка показала результат рекламного фотосету дочки. Леоні приміряла кілька образів. Дочка Беллуччі та Касселя позувала в чорній сукні та сорочці. Образ Леоні доповнила сумочкою та взуттям у зебровий принт.
Окрім цього, менша дочка Моніки Беллуччі приміряла елегантний образ з довгою спідницею та жилеткою.
Старша дочка Беллуччі
Старша дочка Моніки та її колишнього Венсана Касселя — Дева — народилася 12 вересня 2004 року. Вона пішла стопами матері — працює моделлю та акторкою. Уже в підлітковому віці юна зірка підписала контракт з Dolce&Gabbana. Також старша донька Беллуччі та Касселя з'являється на обкладинках глянцевих журналів і бере участь у показах мод.
До того ж, Дева знялася в серіалі від Netflix "Гепард".
Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:
- Дева Кассель вийшла у світ зі своїм бойфрендом, 26-річним італійським актором Саулом Нанні.
- 21-річна італо-французька модель і акторка відвідала показ Dior як давня амбасадорка бренду.
Леоні, яка ховалася від уваги публіки, відкрила показ Dolce&Gabbana в Італії.