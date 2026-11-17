Італійська знаменита акторка Моніка Беллуччі показала свою 16-річну доньку Леоні від французького актора Венсана Касселя.

Раніше Леоні була в тіні своєї старшої сестри Деви. Втім, тепер дівчина будує власну карʼєру.

Беллуччі показала свою дочку

Зіркова мама похизувалася кар’єрними успіхами своєї молодшої донечки.

В Instagram зірка фільму "Малена" оголосила, що Леоні стала рекламним обличчям відомого французького дому Roger Vivier, який спеціалізується на створенні люксового взуття, сумок та аксесуарів для жінок.

Леоні Кассель Фото: Instagram/Monica Bellucci

Моніка показала результат рекламного фотосету дочки. Леоні приміряла кілька образів. Дочка Беллуччі та Касселя позувала в чорній сукні та сорочці. Образ Леоні доповнила сумочкою та взуттям у зебровий принт.

Окрім цього, менша дочка Моніки Беллуччі приміряла елегантний образ з довгою спідницею та жилеткою.

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Леоні Кассель Фото: Instagram/Monica Bellucci

Старша дочка Беллуччі

Старша дочка Моніки та її колишнього Венсана Касселя — Дева — народилася 12 вересня 2004 року. Вона пішла стопами матері — працює моделлю та акторкою. Уже в підлітковому віці юна зірка підписала контракт з Dolce&Gabbana. Також старша донька Беллуччі та Касселя з'являється на обкладинках глянцевих журналів і бере участь у показах мод.

До того ж, Дева знялася в серіалі від Netflix "Гепард".

Нагадаємо, Фокус раніше писав, що:

Дева Кассель вийшла у світ зі своїм бойфрендом, 26-річним італійським актором Саулом Нанні.

21-річна італо-французька модель і акторка відвідала показ Dior як давня амбасадорка бренду.

Леоні, яка ховалася від уваги публіки, відкрила показ Dolce&Gabbana в Італії.