44-летнюю голливудскую звезду Энн Хэтэуэй застукали на улицах Нью-Йорка, когда актриса неспешно прогуливалась с младенцем в слинге и подругой.

Энн Хэтэуэй стала матерью в третий раз, недавно родив малыша от своего мужа, 45-летнего Адама Шульмана. Первое появление актрисы на публике с младенцем запечатлели на камеру журналисты таблоидов, сообщило издание TMZ.

На фотографиях, которые распространились в сети, видно, как 44-летняя актриса, одетая в длинное пальто, в кепке и черных очках, идет по улице, держа на руках малыша. Ребенок находился в слинге, а Энн Хэтэуэй смотрела на него. При этом сам малыш полностью скрыт от посторонних глаз.

Энн Хэтэуэй впервые появилась на публике с третьим ребенком Фото: Backgrid

Примечательно, что сама голливудская звезда пока публично не объявляла о рождении третьего ребенка. Имя и пол малыша также остаются загадкой. Ранее Энн Хэтэуэй демонстрировала свою беременность на странице в Instagram, откуда поклонники и узнали о том, что она вскоре станет мамой в третий раз.

Видео дня

Недавно в интервью изданию HELLO! актриса рассказала о неожиданных трудностях, с которыми ей пришлось столкнуться во время третьей беременности. Газета писала, что Хэтэуэй могла спонтанно расплакаться, поддаваясь сильным эмоциям из-за предстоящего третьего материнства.

Что известно о семье Энн Хэтэуэй

Хеттевей и Шульман уже являются родителями двух мальчиков — Джонатана и Джека. Джонатан родился в марте 2016 года, и ему сейчас 10 лет, а Джека актриса родила в ноябре 2019 года: сейчас ему 6 лет.

Энн уже много лет вместе с актёром и предпринимателем Адамом Шульманом. Пара поженилась в конце сентября 2012 года.

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Илон Маск публично унизил беременную Энн Хэтэуэй, оценив её умственные способности;

Энн Хэтэуэй могла случайно раскрыть пол малыша, когда впервые за время беременности вышла на красную дорожку.

Кроме того, ранее Энн Хэтэуэй случайно надела дизайнерский комбинезон задом наперед.