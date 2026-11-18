44-річну зірку Голлівуду Енн Гетевей спіймали на вулицях Нью-Йорка, коли акторка неспішно прогулювалася з немовлям у слінгу та подругою.

Енн Гетевей стала матір'ю втретє, народивши нещодавно малюка від свого чоловіка, 45-річного Адама Шульмана. Перший вихід акторки у світ з немовлям зафіксували на камери журналісти таблоїдів, повідомило видання TMZ.

На фотографіях, які поширили у мережі, видно, як 44-річна акторка, одягнена у довге пальто і з кепкою та чорними окулярами, йде вулицею, тримаючи перед собою малюка. Дитина перебувала у слінгу, а Енн Гетевей поглядала на неї. При цьому сам малюк повністю захований від чужих очей.

Енн Гетевей вперше вийшла у світ з третьою дитиною Фото: Backgrid

Примітно, що сама зірка Голлівуду поки що публічно не оголошувала про народження третьої дитини. Ім'я та стать малюка також залишаються загадкою. Раніше Енн Гетевей показувала свою вагітність на сторінці в Instagram, звідки прихильники і дізналися про те, що вона невдовзі буде мамою втретє.

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Нещодавно в інтерв'ю виданню HELLO! акторка ділилася несподіваними труднощами, які спіткали її під час третьої вагітності. Газета писала, що Гетевей могла спонтанно розплакатися, піддаючись сильним емоціям через майбутнє третє батьківство.

Що відомо про сім'ю Енн Гетевей

Гетевей та Шульман вже є батьками двох хлопчиків — Джонатана та Джека. Джонатан народився у березні 2016 року і йому зараз 10, а Джека акторка народила у листопаді 2019 року: зараз йому 6 років.

Разом із актором та підприємцем Адамом Шульманом Енн разом вже багато років. Пара одружилася наприкінці вересня 2012 року.

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Ілон Маск публічно принизив вагітну Енн Гетевей, оцінивши її розумові здібності;

Енн Гетевей могла випадково розкрити стать малюка, коли уперше за вагітність вийшла на червону доріжку.

Також раніше Енн Гетевей випадково одягнула дизайнерський комбінезон задом наперед.