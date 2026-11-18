Супруг Русланы Писанки — Игорь Исаков — опубликовал в сети фото в военной форме. Вероятно, он вступил в ряды Вооруженных сил Украины.

Соответствующие кадры Исаков опубликовал на своей странице в Facebook. Подробностей о мобилизации и месте пребывания мужчина не раскрыл. Однако он сделал громкое заявление о службе в ВСУ.

Муж Писанки появился в военной форме

На опубликованных фотографиях видно, как Игорь Исаков находится в окопе в военной форме. Один из подписчиков поинтересовался у него, действительно ли он находится на фронте. На что мужчина ответил, что проходить службу не обязательно в зоне боевых действий.

"Привет. Пока нет. Не все ВСУ на фронте", — кратко написал Исаков.

Другие подписчики пожелали Игорю беречь себя и поблагодарили его за защиту страны.

Муж Писанки в военной форме Фото: Facebook Муж Писанки в военной форме Фото: Facebook

Отношения Исакова и Писанки

Исаков женился на Руслане Писанке в 2012 году. Именно он был рядом с телеведущей в последние месяцы её жизни. Когда любимой не стало, Игорь долго не мог смириться с этой утратой.

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Мужчина не является активным пользователем социальных сетей. Впрочем, время от времени он публикует свои фотографии.

Игорь Исаков и Руслана Писанка Фото: Instagram pisankaruslana

Напомним, ранее Фокус писал, что:

17 ноября Руслане Писанке — актрисе, телеведущей, женщине, которая в 1990–2000-х годах была одной из самых известных в Украине, — исполнилось бы 61 год. Её узнавали с первого кадра, её шутки цитировали, её улыбка стала символом искренности и доброты украинского телевидения.

Стало известно, в кого ведущая была влюблена во время съемок "Танцев со звездами".

Кроме того, Ольга Сумская показала последнее сообщение Писанки. Переписка между коллегами по цеху состоялась ещё в феврале 2022 года, когда Руслана сломала ногу.